برعاية أممية.. طرفا حرب اليمن يناقشان بالأردن اتفاق تبادل الأسرى

التقى مندوبون من حركة الحوثي والحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية لمناقشة تبادل الأسرى، الذي تم الاتفاق عليه في محادثات عقدت بقيادة الأمم المتحدة بالسويد في ديسمبر الماضي.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة وموفدون إن طرفي الحرب في اليمن بدءا محادثات في عمان، أمس بشأن كيفية تنفيذ تبادل للأسرى سيسمح بالتئام شمل آلاف الأسر ضمن جهود السلام التي تقودها المنظمة الدولية.

تبادل قوائم الأسرى وخطوات التنفيذ:

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال للصحفيين في نيويورك "تبادل الطرفان قوائم الأسرى في السويد ويناقشان الآن خطوات التنفيذ".

بلدان غربية، بعضها تمد التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية بالسلاح ومعلومات المخابرات، ضغطت على الطرفين للموافقة على خطوات لبناء الثقة بما يمهد الطريق لهدنة أوسع وعملية سياسية تنهي الحرب الدائرة التي قتلت عشرات الآلاف.

في إطار هذه الجهود، تبادل الجانبان قوائم تضم نحو 15 ألفًا من الأسرى من أجل مبادلة قال موفدون إنها ستتم عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون في شمال اليمن ومطار سيئون الواقع تحت سيطرة الحكومة بجنوب البلاد.

الإجراءات تشمل أيضًا خطة للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها والتي تمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة، ووضعها تحت سيطرة إدارة مؤقتة.

هادي الهيج رئيس وفد الحكومة اليمنية، قال إن الجانبين يتحققان من قوائم الأسرى ضمن عملية من خمس مراحل قبل إجراء التبادل.

الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تشرفان على تبادل الأسرى. وقال الصليب الأحمر إن عملية التبادل تتطلب من التحالف بقيادة السعودية ضمان أن يكون المجال الجوي اليمني آمنا للرحلات.

التحالف السعودي الإماراتي في الحديدة: