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سياسة|الإمارات

الدنمارك تعلق صادرات أسلحتها للإمارات بسبب مأساة حرب اليمن

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
17/1/2019

قررت الدنمارك تعليق تصدير الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية دورها في حرب اليمن والأزمة الإنسانية المأساوية التي أسفرت عنها تلك الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.

أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في إحاطة للبرلمان الخميس أن بلاده علقت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أبو ظبي، نظرا لكونها أحد أسباب حرب اليمن.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة (انفورماسيون) الدنماركية أن وزارة الخارجية طلبت من الجهات المسؤولة النظر في إمكانية سحب تصاريح تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات.

خلفيات:

يأتي هذا القرار عقب نحو شهرين من إيقاف الدنمارك أيضا صادرتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، والأزمة الإنسانية في اليمن.

تقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا في اليمن منذ مارس/ آذار 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة "الحوثي".

قُتل منذ بدء عمليات التحالف في اليمن آلاف المدنيين في وقت يواجه نحو 14 مليون شخصا خطر المجاعة، وتردي الأوضاع الصحية، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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