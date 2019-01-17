استطلاع: بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوربي

أظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوغوف لقياس الرأي العام أن بريطانيا قد تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوربي بفارق 12 نقطة مئوية إذا أجرت استفتاء آخر.

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الاستطلاع أجري أمس الأربعاء ونشرت نتائجه حملة "تصويت الشعب" (بيبولز فوت) التي تطالب بإجراء استفتاء آخر.

أظهر الاستطلاع أن 56 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوربي وأن 44 بالمئة سيصوتون لصالح الخروج منه باستبعاد الممتنعين عن التصويت أو من لم يحسموا أمرهم.

نقلت الحملة عن بيتر كيلنر الرئيس السابق لمؤسسة يوجوف: تأييد البقاء داخل التكتل بفارق 12 بالمئة هو الأعلى حتى الآن.

أظهر استطلاع يوجوف أن 48 بالمئة سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد في حين سيختار 38 بالمئة الخروج منه وسيمتنع ستة بالمئة عن التصويت. وقال سبعة بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع 1070 شخصا.

الاستطلاع أظهر أن نسبة التأييد لإجراء استفتاء آخر بلغت 78 بالمئة بين مؤيدي حزب العمال المعارض.

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