10 نواب جدد بالكونغرس سيحولون حياة ترمب لـ"جحيم"

بعد عامين من المراقبة الجمهورية البسيطة، ستخضع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكفاءتها الأساسية في إدارة الحكومة لرقابة جادة لأول مرة.

ونشر موقع "فوكس" الأمريكي تقريرًا يشير إلى أن فترة تحرر إدارة ترمب من الكونغرس قد انتهت، ورصد التقرير "رؤساء لجان مجلس النواب الديمقراطيين الجدد العشرة" الذين على وشك جعل حياة ترمب جحيم، ولفت التقرير إلى أن 2019 سيكون عام التحقيقات.

2019.. عام التحقيقات:

من المقرر أن يبدأ رؤساء لجان مجلس النواب الديمقراطي الجديد في الكونغرس بإجراء تحقيقات مدعومة من هيئة الأمر بالمحاسبة في الشؤون المالية للرئيس، والتدخل الروسي، والفضائح الأخلاقية للإدارة.

ما سيغير قواعد اللعبة، أن الأغلبية في لجان الكونغرس لديها القدرة على الموافقة على مذكرات الاستدعاء، وإجبار إنتاج الوثائق أو الشهادات الشخصية من الوكالات الحكومية والمسؤولين وكذلك المواطنين العاديين.

لا تستطيع اللجان نفسها توجيه تهم جنائية نتيجة للتحقيقات، ولكن يمكنها الإحالة إلى وزارة العدل.

على النحو نفسه، فإن الفضائح التي قد تكتشفها قد تكون لها عواقب سياسية في وسائل الإعلام وعلى صناديق الاقتراع.

وهؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون الذين سيفعلون الكثير لتشكيل عام 2019 بالنسبة لترمب وإدارته، وهذا ما نعرفه عن بعض أهم رؤساء اللجان القادمين وطموحاتهم التحقيقية، وفقًا لـ"فوكس".

آدم شيف (غيتي)

لجنة المخابرات: آدم شيف

سيكون شيف واحدًا من أهم الشخصيات التي تحدد أجندة التحقيق التي يجريها الحزب الديمقراطي عن روسيا، فضلًا عن الموضوعات الأخرى المتعلقة بالاستخبارات.

شيف يخطط أيضًا للتحقيق في العلاقات المالية لترمب مع السعودية.

إيليا كامينغز (غيتي)

لجنة الرقابة: إيليا كامينغز

كامينغز يمتلك كثير من الموضوعات المحتملة للتحقيق في إدارة ترمب: من التشابكات التجارية لأسرة ترمب مع الحكومات الأجنبية بجانب مزاعم بالفساد.

جيري نادلر (غيتي)

اللجنة القضائية: جيري نادلر

إذا تم إقالة الرئيس ترمب، فستبدأ العملية في اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، والتي سيترأسها النائب جيري نادلر.

لجنته توي تولي زمام القيادة في الإشراف على سياسة ترمب بشأن الهجرة.

من المرجح أن تحقق اللجنة القضائية وتعمل على خفض التمويل للاعتقالات في مجال الهجرة والجمارك.

ريتشارد نيل (CQ Roll Call)

لجنة الطرق والوسائل: ريتشارد نيل

هي واحدة من أقوى اللجان في مجلس النواب، ولها سلطة قضائية على قطاعات واسعة من الضرائب والرعاية الصحية.

نيل ينوي التدقيق في سياسات إدارة ترمب حول قانون الرعاية بأسعار معقولة، وسيدقق كذلك في إقرارات ترمب الضريبية.

ماكسين ووترز (غيتي)

الخدمات المالية: ماكسين ووترز

الفرصة ستتاح أمام النائبة ماكسين ووترز لفحص قطاعات واسعة من الصناعات المالية والوكالات مثل مكتب حماية المستهلك.

ماكسين ستستهدف الرئيس ترمب والبنوك التي تقرضه ولها معاملات تجارية مع صهره جاريد كوشنر.

بصفتها عضوًا في اللجنة، أرسلت ماكسين رسائل تسأل عن العلاقات المالية بين ترمب وروسيا.

إليوت إنغل (غيتي)

لجنة الشؤون الخارجية: إليوت إنغل

اللجنة تعتزم البحث في صلات ترمب في الخارج وما إذا كانت مصالحه التجارية قد تؤثر على سياسات الإدارة.

تحديث التصاريح لاستخدام القوة العسكرية في الخارج والتي بقيت دون تغيير منذ عام 2002.

إنهاء دعم أمريكا للحرب في اليمن، وهي خطوة تحوز دعم متزايد من الكونغرس

فرانك بالون (غيتي)

لجنة الطاقة والتجارة: فرانك بالون

إدارة ترمب وموظفيه أعطت الكثير من الثغرات لبالون وفريقه للخوض في الفضائح والقرارات السياسية المثيرة للجدل في العامين الماضيين.

الرعاية الصحية هي الموضوع الكبير الآخر الذي يندرج تحت اختصاص اللجنة.

اللجنة تخطط لفحص مختلف القوانين وتخفيض التمويل من إدارة ترمب التي يبدو أنها مصممة لتقويض قانون الرعاية الميسرة.

بالون وفريقه طلبوا بالفعل -ويمكنهم الآن- عقد جلسة استماع حول سياسة ترمب لفصل الأسر، وكيف يخطط المسؤولون الصحيون لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن آبائهم على الحدود.

راؤول جريجالفا (غيتي)

لجنة الموارد الطبيعية: راؤول جريجالفا

جريجالفا يخطط للتحقيق في كل من مسائل السياسة والأخلاقيات في فترة وزير الداخلية السابق ريان زينكي المثيرة للجدل.

الداخلية كانت قد اقترحت أكبر تراجع لحمايات الأراضي الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة وفتحت جميع مياه أمريكا الساحلية تقريبًا إلى الحفر البحري.

الديمقراطيون يريدون التحقيق في كيفية تأثير صناعة الوقود الأحفوري على هذه السياسات، وكذلك ما إذا كانت الوزارة قد فكرت على النحو الصحيح في الآثار البيئية المترتبة على قراراتها.

اللجنة تخطط أيضًا لمراجعة بديل زينكي المؤقت، وزير الداخلية بالوكالة ديفيد برنهاردت، وهو مسؤول سابق في مجموعة الوقود الأحفوري.

مارك تاكانو (CQ Roll Call Inc)

لجنة شؤون المحاربين القدامى: مارك تاكانو

ستتاح للنائب تاكانو الفرصة للبحث فيما يجري في وزارة شؤون المحاربين القدامى، حيث اضطر سكرتير الرئيس الأول للوزارة إلى الانسحاب، وسحب مرشحه البديل وسط فضيحة، وواجه الوزير الحالي روبرت ويلكي جدالات خاصة به في الإدارة.

تاكانو سيركز أيضًا على ضمان عدم قيام "السير ببطء" بملء الآلاف من الوظائف الشاغرة في صفوفه.

ومن المرجح أيضًا أن يستمر تاكانو في الضغط للحصول على إجابات عن مدفوعات الإعانات السكنية المتأخرة لقدامى المحاربين.

إيدي بيرنيس جونسون (غيتي)

لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا: إيدي بيرنيس جونسون