هل يشتري الجيش الأمريكي منظومة "القبة الحديدية" من إسرائيل؟
16/1/2019
طلب الجيش الأمريكي من الكونغرس، 373 مليون دولار لشراء بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية "بغية الدفاع عن وحداته المرابطة في أنحاء مختلفة من العالم".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، قولها إن الولايات المتحدة، تعتزم شراء بطاريتين من طراز "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، واعتبرت أن هذه الصفقة "ستكون الأولى من نوعها".
وعادة ما يبرز اسم "القبة الحديدية" لدى تصدي هذا النظام لقذائف صاروخية تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل.
أبرز ما ورد في تقرير الصحيفة الإسرائيلية:
سيتم نشر هاتين البطاريتين في مناطق الصراع التي توجد فيها قوات الجيش الأمريكي البرية، لحماية القوات من مخاطر الطائرات غير المأهولة والقذائف والصواريخ.