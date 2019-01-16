نشر بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية.

التفاصيل:

سيصل عدد أفراد البعثة إلى نحو 75 مراقبا، وسيتم نشرهم في الحديدة لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.

توصل طرفا الحرب في اليمن الشهر الماضي، بعد محادثات في السويد برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن، كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن الأطراف المتحاربة في اليمن بدأت الأربعاء محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

مندوبون عن جماعة الحوثي وعن الحكومة اليمنية وصلوا بالفعل إلى الأردن.

الوفدان سيبحثان تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات السويد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث شكر للأردن على قبوله استضافة جولة المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية.

مكتب غريفيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر شكره "للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة الاجتماع.. ولدعمها المتواصل المساعي التي تهدف للوصول إلى السلام في اليمن".

خلفية: