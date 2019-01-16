ماي تفوز في اقتراع على حجب الثقة في البرلمان

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اقتراع على حجب الثقة في البرلمان دعا إليه حزب العمال المعارض بعد رفض البرلمان لاتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:

حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت على تأييد 325 عضوا، فيما صوت 306 نواب لصالح حجب الثقة.

ماي رحبت بنتيجة التصويت ووعدت بالاستمرار في "تحقيق نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي".

ماي: هذا المجلس وضع ثقته في هذه الحكومة.

ماي: أنا مستعدة للعمل مع أي عضو من أعضاء هذا المجلس لتنفيذ البريكست وضمان احتفاظ هذا المجلس بثقة الشعب البريطاني.

ماي: سأواصل العمل لتحقيق الوعد القوي الذي قطعناه لشعب هذه البلاد بتنفيذ نتائج الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوربي.

ماي: أعتقد أن هذا واجب كل عضو في هذه المجلس وعلينا مسؤولية تحديد الطريق الذي يمكن أن يحصل على دعم المجلس.

ماي: أود أن أدعوا قادة الأحزاب البرلمانية إلى الالتقاء معي كل على انفراد. وأود أن أبدأ هذه الاجتماعات الليلة.

ماي: الحكومة تعقد هذه الاجتماعات بروح بناءة، وأدعو الجميع أن يفعلوا الشيء ذاته.

ماي: علينا إيجاد حلول قابلة للتفاوض، والحصول على دعم كاف في هذا المجلس.

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