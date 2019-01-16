ماليزيا ترفض استضافة أي فعاليات تشارك فيها إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الماليزي الأربعاء أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكداً أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.

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الوزير سيف الدين عبدالله: الحكومة قررت أن ماليزيا لن تستضيف أية فعالية تكون لإسرائيل فيها مشاركة أو تمثيل.

وزير الخارجية: لقد اتخذت الحكومة هذا القرار لإظهار موقفنا الصارم بشأن قضية فلسطين.

وزير الخارجية: الموقف يعبر عن القتال نيابة عن المظلومين.

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