ماليزيا ترفض استضافة أي فعاليات تشارك فيها إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الماليزي الأربعاء أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكداً أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.
التفاصيل
- الوزير سيف الدين عبدالله: الحكومة قررت أن ماليزيا لن تستضيف أية فعالية تكون لإسرائيل فيها مشاركة أو تمثيل.
- وزير الخارجية: لقد اتخذت الحكومة هذا القرار لإظهار موقفنا الصارم بشأن قضية فلسطين.
- وزير الخارجية: الموقف يعبر عن القتال نيابة عن المظلومين.
خلفية
- الأسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء مهاتير محمد بأن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.
- على رغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية لإيجاد حل لهذا الخلاف، إلا أن وزير الخارجية الماليزي جدد التأكيد على معارضة ماليزيا لإسرائيل.
- تصريحات وزير الخارجية جاءت بعد لقاء مع جماعات مسلمة أشادت بحظر السباحين الإسرائيليين ودعت الحكومة إلى التمسك بسياستها بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.
- ماليزيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتحظر دخول البلاد بجواز سفر إسرائيلي.
- تحظى القضية الفلسطينية بدعم واسع في ماليزيا.
- ماليزيا منعت في السابق رياضيين إسرائيليين من المشاركة في فعاليات رياضية، ففي عام 2015 انسحب رياضيان إسرائيليان من مسابقة متزلجين في لانغكاوي بعد أن رفضت ماليزيا منحهما تأشيرة دخول.
- رفضت ماليزيا استضافة مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2017 بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.
- إلا أن حكومة سابقة سمحت لوفد إسرائيلي رفيع المستوى بالمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في كولالمبور في 2018 ما أثار غضبا عاماً.
- يشكل المسلمون نحو 60% من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليون.