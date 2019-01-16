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سياسة

قائد الحرس الثوري الإيراني: لن ننسحب من سوريا

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
16/1/2019

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا رافضا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.

أبرز تصريحات جعفري
  • سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم.  
  • التهديدات الإسرائيلية مضحكة.
  • اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة.
خلفية
  • تأتي هذه التصريحات فيما يبدو ردا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب إيران الثلاثاء بسحب جميع قواتها من سوريا.
  • نتنياهو: "دعوني أقدم لهم (الإيرانيون) نصيحة إذن – أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف أو هوادة".
  • توعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.
  • في تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي".
  • تنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في سوريا وتقول إنها توفر المستشارين العسكريين ومقاتلين متطوعين من مختلف الدول.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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