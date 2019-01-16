قائد الحرس الثوري الإيراني: لن ننسحب من سوريا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا رافضا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.

أبرز تصريحات جعفري

سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم.

التهديدات الإسرائيلية مضحكة.

اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة.

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