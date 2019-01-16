داخلية غزة: انتهاء أزمة احتجاز 3 إيطاليين بمقر أممي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم، انتهاء أزمة احتجاز 3 إيطاليين في مقر أممي، بعد الاشتباه بعلاقتهم في حادث "إطلاق نار".

وقالت الداخلية إن الأزمة انتهت عقب تأكد الأجهزة الأمنية من سلامة إجراءات دخولهم إلى غزة، والتأكد من هوياتهم إذ تبيّن أنهم يعملون في السفارة الإيطالية.

بيان الناطق باسم داخلية غزة, إياد البزم:

جرت خلال الساعات الماضية تحقيقاتٌ لدى الأجهزة الأمنية حول الاشتباه بسيارة تُقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الإثنين (14 يناير/كانون ثاني الجاري).

بعد المتابعة توجهت السيارة لمقر (اليونسكو) التابع للأمم المتحدة بمدينة غزة.

من خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة، وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبيّن أن السيارة لا علاقة لها بحادث إطلاق النار.

ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول الحادث، حمل الكثير من التهويل، وتضمن معلوماتٍ لا أساس لها من الصحة.

نشكر الجهات التي ساعدت في إتمام التحقيق، منهم نيكولاي ميلادنوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والقنصلية الإيطالية بالقدس المحتلة، والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم (داخلية غزة)

قصة الاحتجاز: