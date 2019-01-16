تحقيق يكشف علاقة شركة فرنسية بقمع نشطاء حقوق العمال بمصر

قالت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية الدولية في باريس، اليوم، إن المنظمة أجرت تحقيقًا موسعًا يكشف عن علاقة شركة فرنسية بالمحاكمات العسكرية لنشطاء حقوق العمال في مصر.

وكشفت المنظمة في تقرير اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أن المدافعين عن حقوق العمال المصريين يواجهون "أسوأ قمع في العقود"، مؤكدة أن النقابيين والمحامين المدافعين عن حقوق العمال والعمال الذين ينظمون الإضرابات في مصر يواجهون التعذيب، وعمليات التسريح الجماعية من العمل والمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وعرض التقرير تحقيقًا خاصًا في الاعتقال والمحاكمة العسكرية المستمرة لـ 26 عاملًا مدنيًا في حوض السفن في الإسكندرية في مصر، حيث تقوم شركة نافال جروب الفرنسية (المملوكة لغالبية الدولة الفرنسية) حاليًا بعقد مع وزارة الدفاع المصرية بقيمة مليار يورو تقريبًا (مليار و138 مليون و400 ألف دولار).

أبرز ما ورد في تقرير المنظمة:

حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي عاقبت المدافعين عن حقوق العمال بالاعتقال والاختفاء والضرب في الاعتقال وترويع من قبل ضباط أمن الدولة، وحجز الرواتب والمزايا، وعمليات التسريح الجماعية والمحاكمات في المحاكم العسكرية.

العديد من النشطاء الذين شاركوا في إضرابات المصانع منذ الستينيات، أخبروا "فرونت لاين ديفندرز" أنه في حياتهم، لم يواجهوا هذا المستوى من العنف والانتقام ضد حقوق العمال.

بما أن وزارة الدفاع المصرية -التي تقدر أنها تسيطر على أكثر من نصف اقتصاد البلاد- تشتري المزيد من الأراضي والمصانع والمستشفيات والفنادق، فإن المدافعين عن حقوق العمال يشغلون مساحة خطيرة بشكل خاص في الاقتصاد المصري الذي يزداد عسكرة.

التنظيم في أي شركة أو قطاع يمتلكه أو يشغله الجيش يضع المدافعين عن حقوق الإنسان في خطر متزايد ومباشر للملاحقة القضائية في المحاكم العسكرية.

شركة نافال الفرنسية، المملوكة لغالبية الدولة الفرنسية، تشترك في عقد لبناء سفن بقيمة تقارب المليار يورو مع وزارة الدفاع المصرية، في مصنع الإسكندرية للسفن، التي يملكها ويديرها الجيش المصري.

تم محاكمة عمال المدنيين ومنظمي الإضراب والناشطين في حوض بناء السفن في الإسكندرية في محكمة عسكرية منذ يونيو 2016 في أعقاب إضراب سلمي عن الحد الأدنى للأجور ومعدات السلامة والمكافآت.

موظفو الشركة الفرنسية كانوا حاضرين في حوض بناء السفن أثناء الإضراب، والإغلاق، وعمليات التسريح الجماعية، والمحاكمات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال.

مع تقدم المحاكمة العسكرية، زادت عقود الدفاع الفرنسية مع مصر إلى 3 مليارات يورو (3 مليارات و415 مليون و200 ألف دولار).

تحقيق موسع:

"فرونت لاين ديفندرز" أجرت تحقيقًا موسعًا استمر تسعة أشهر في وجود مجموعة نافال جروب في حوض بناء السفن في الإسكندرية.

بينما تملك الحكومة المصرية حوض بناء السفن، فإن مجموعة نافال غروب تتحمل مسؤولية واضحة بموجب مدونة السلوك الخاصة بها، ومعايير منظمة العمل الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

"Worst repression in decades": labour rights defenders in #Egypt are facing torture, mass firings and trials in military courts, according to our new report launched today in Paris: https://t.co/uZlTXzwEkB pic.twitter.com/FIMARaPUIz — Front Line Defenders (@FrontLineHRD) January 16, 2019

تصريحات معتز الفجيري، منسق الحماية بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط: