تحقيق يكشف علاقة شركة فرنسية بقمع نشطاء حقوق العمال بمصر

قالت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية الدولية في باريس، اليوم، إن المنظمة أجرت تحقيقًا موسعًا يكشف عن علاقة شركة فرنسية بالمحاكمات العسكرية لنشطاء حقوق العمال في مصر.

وكشفت المنظمة في تقرير اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أن المدافعين عن حقوق العمال المصريين يواجهون "أسوأ قمع في العقود"، مؤكدة أن النقابيين والمحامين المدافعين عن حقوق العمال والعمال الذين ينظمون الإضرابات في مصر يواجهون التعذيب، وعمليات التسريح الجماعية من العمل والمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وعرض التقرير تحقيقًا خاصًا في الاعتقال والمحاكمة العسكرية المستمرة لـ 26 عاملًا مدنيًا في حوض السفن في الإسكندرية في مصر، حيث تقوم شركة نافال جروب الفرنسية (المملوكة لغالبية الدولة الفرنسية) حاليًا بعقد مع وزارة الدفاع المصرية بقيمة مليار يورو تقريبًا (مليار و138 مليون و400 ألف دولار).

أبرز ما ورد في تقرير المنظمة:

تحقيق موسع:

"Worst repression in decades": labour rights defenders in #Egypt are facing torture, mass firings and trials in military courts, according to our new report launched today in Paris: https://t.co/uZlTXzwEkB pic.twitter.com/FIMARaPUIz

— Front Line Defenders (@FrontLineHRD) January 16, 2019