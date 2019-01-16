بيلوسي تدعو ترمب إلى تأجيل خطاب حالة الاتحاد

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترمب إلى تأجيل خطاب "حالة الاتحاد" السنوي بسبب نقص الإجراءات الأمنية جراء الإغلاق الجزئي للحكومة.
التفاصيل:
- بيلوسي دعت ترمب إلى تأجيل الخطاب إلى موعد آخر أو تقديمه مكتوبا للكونغرس نهاية الشهر الجاري.
- بيلوسي قالت في رسالة إلى ترمب "للأسف ونظراً لمخاوف أمنية، وإذا لم يعد فتح الحكومة هذا الأسبوع، فإنني اقترح أن نعمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب بعد إعادة فتح الحكومة لإلقاء هذه الكلمة أو أن تدرس إمكانية تقديم هذه الكلمة كتابة إلى الكونغرس في 29 يناير/ كانون الثاني".
- بيلوسي أضافت في رسالتها أن "جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي لم يحصلا على أي تمويل منذ 26 يوماً".
- رئيسة مجلس النواب أشارت إلى أنه "منذ العام المالي 1977، لم يسبق أن تم إلقاء كلمة حالة الاتحاد خلال إغلاق حكومي".
- بيلوسي قالت إنه وحتى رئاسة ودروو ويلسون في مطلع القرن العشرين "فإن كلمات حالة الاتحاد كانت تقدم إلى الكونغرس كتابة".
خلفية:
- يتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد سنويا في قاعة مجلس النواب.
- من المقرر أن يلقي ترمب خطاب "حالة الاتحاد" في 29 يناير/ كانون الثاني.
- يخوض ترمب والديمقراطيون في الكونغرس معركة سياسية، بسبب مطالبة الرئيس ترمب بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
- الإغلاق الحكومي بدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أطول فترة إغلاق تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها.
- الأزمة أدت إلى إغلاق 25 في المئة من الوكالات والمكاتب الحكومية.
- جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس، يوفر الأمن لما يعرف بالفعاليات الوطنية التي تتطلب إجراءات أمنية خاصة بما فيها خطاب حالة الاتحاد.