بعد عام.. إخلاء سبيل مصرية تحدثت عن اختفاء ابنتها قسريا

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مصرية محبوسة احتياطيا منذ عام معروفة باسم "أم زبيدة" بعد إدلائها بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت فيها إن ابنتها مختفية قسريا.

أم زبيدة خارج السجن:

مسؤول قضائي قال إن المحكمة قررت إخلاء سبيل منى محمود فريد، المعروفة بـ"أم زبيدة"، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامين بنشر أخبار كاذبة عن القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وبالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون.

القرار نص على إخلاء سبيل أم زبيدة على ذمة القضية بتدابير احترازية تقتضي منها مراجعة الشرطة مرتين أسبوعيًا.

ما القصة؟

الشرطة ألقت القبض على أم زبيدة في فبراير/شباط 2018 بعد ظهورها في تقرير مصور لتلفزيون بي بي سي قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية قسريًا.

أم زبيدة ظهرت في فيلم وثائقي بثته بي بي سي تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر" قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية منذ عشرة شهور، وسبق للسلطات أن اعتقلتها لمدة شهر عام 2016، وحينها تعرضت "للتعذيب والاغتصاب وكل ما لا يرضي الله".

بعد ذلك نفت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية -في بيان- كل ما تضمنه التقرير، وطالبت البي بي سي بسحب تقريرها أو مواجهة مقاطعة حكومية، لكن متحدثا باسم المحطة البريطانية أكد "نحن على ثقة من نزاهة فرق مراسلينا".

زبيدة التي ظهرت مرتبكة على فضائية مصرية تكذب رواية والدتها

زبيدة ظهرت بعدها على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة ونفت ما ذكرته والدتها من تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وقالت إنها فرت من منزل والدتها بسبب خلافات معها وتزوجت وأنجبت طفلًا، من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.

بعدها، عادت والدة زبيدة لتؤكد ما ذكرته في الفيلم الوثائقي، وقالت إن حديث ابنتها تم تحت ضغط وإكراه، نافية جميع ما ذكرته بشأن زواجها وإنجابها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الوصول بعد إلى ابنتها ومعرفة مكانها.

نشطاء وحقوقيون رصدوا "ارتباكا وخوفا" ملحوظين على "زبيدة" والرجل الذي ظهر معها في البرنامج باعتباره زوجها، والتناقضات الواردة في حديثهما وحديث محاورهما.

مصدر مقرب من أسرة "زبيدة" كشف عن أنه قد ثبت لدى الأسرة وجود الفتاة والرجل الذي ظهر باعتباره زوجها -وهو على صلة قديمة بالأسرة- في قبضة الأمن، ولم يٌعرف هل تم الإفراج عنهما أم لا.

اختفاء محامي أم زبيدة:

مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم قال آنذاك إنه هذا التوجه يأتي في إطار "محاولات حثيثة" من النظام المصري لتبرئة ساحته من جميع التهم الموجهة له بارتكاب انتهاكات حقوقية.

في الأول من مارس/آذار 2018، انقطع الاتصال بين غنيم وبين أفراد أسرته وأصدقائه. ورجحت الأسرة في بيان أن يكون نجلها قد اعتقل.

مصادر إخبارية قالت إن غنيم اختفى بعد محاولته استخراج وثائق رسمية تتعلق بزواج "زبيدة".

عزت غنيم.. محامي "أم زبيدة" المختفي في مصر

حقوق الإنسان في مصر: