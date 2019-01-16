بعد ضربة تلقتها في البرلمان.. تيريزا ماي تواجه سحب الثقة

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، مذكرة لحجب الثقة يمكن أن تسقط حكومتها بعد الهزيمة التي منيت بها في البرلمان ورفضه بغالبية ساحقة التصويت على اتفاق (بريكست).

وأمام مجلس العموم البريطاني لم يحصل الاتفاق الذي توصلت إليه الزعيمة المحافظة إلا على تأييد 202 من الأصوات المؤيدة، فيما رفضه 432، في أفدح هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينيات.

هذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على بريكست المرتقب في 29 مارس/آذار.

مذكرة لحجب الثقة من ماي:

فور إعلان نتائج التصويت مساء أمس الثلاثاء قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة واصفا النتيجة بأنها "كارثية".

بعد الهزيمة الأولى التي يمنى بها أي اتفاق في البرلمان منذ عام 1864، دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال على الفور إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من حكومة ماي الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

مبادرة كوربين لا تحظى بفرص كبرى للنجاح، لأن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وحليفه الحزب الصغير المحافظ في أيرلندا الشمالية-الحزب الوحدوي الديموقراطي- لا يرغبان في أن يحل محلهم حزب العمال في قيادة البلاد.

مع اقتراب موعد الخروج المقرر في 29 مارس/آذار، ترزح المملكة المتحدة حاليا تحت وطأة أسوأ الأزمات السياسية في نصف قرن فيما تحاول التوصل لقرار بشأن كيفية الخروج من المشروع الأوربي الذي انضمت له عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستنسحب من التكتل أصلا.

قال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي إنه رغم رفضه الاتفاق؛ لكنه سيظل داعما لماي في اقتراع سحب الثقة، كما قال محافظون مؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوربي إنهم سيدعمونها أيضا.

تشير هذه الهزيمة المهينة للاتفاق في البرلمان إلى انهيار استراتيجية تتبعها ماي منذ عامين بهدف خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس/آذار مع حفاظها على علاقات ودية معه.

خيارات ماي بعد التصويت بسحب الثقة:

زعيم المعارضة جيريمي كوربين قدم مذكرة لحجب الثقة ماي

يتوقع أن يتم التصويت على مذكرة حجب الثقة عند الساعة (19,00 ت غ) وفي حال اعتمادها، فستشكل حكومة جديدة على أن تنال ثقة البرلمان في غضون 14 يوما، وفي حال فشلها فإنه سيتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

في حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الإثنين لكي تعرض خطة بديلة، وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

رفض نص بريكست يفسح المجال أيضا أمام احتمال حصول خروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق وهو ما تتخوف منه الأوساط الاقتصادية.

ماي المعروفة بصلابتها ومثابرتها والمقتنعة بأنها ستنجو من مذكرة حجب الثقة، أعلنت أنها ستجري محادثات مع نواب من كل الأحزاب "بذهنية بناءة" لمعرفة الطريق الواجب اتباعه.

ماي قالت للنواب "يجب أن نركز على الأفكار التي ستكون قابلة للتفاوض فعليا وتحظى بدعم كاف من هذا المجلس ووعدت باستطلاع فرصها حينذاك مع الاتحاد الأوربي".

لكن المهمة تبدو صعبة، فالنواب البريطانيون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق على شروط الخروج من الاتحاد الأوربي وعلاقتهم المستقبلية مع التكتل، وظهر انقسام بين الراغبين في الخروج بشكل قاطع ومؤيدي الحفاظ على علاقات وثيقة مع أوربا.

تبعات رفض البرلمان البريطاني للاتفاق:

رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر.

اعتبر بوريس جونسون وزير الخارجية السابق وأكثر المؤيدين لبريكست، أن نتيجة التصويت تعطي تيريزا ماي "تفويضا قويا" للعودة والتفاوض مع الاتحاد الأوربي، لكن من غير المؤكد أن بروكسل ستكون جاهزة لهذا السيناريو.

وقال كبير المفاوضين الأوربيين بشأن بريكست ميشال بارنييه الأربعاء إن مخاطر "خروج بريطانيا بدون اتفاق لم تكن أعلى مما هي عليه الآن".

وقالت الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو إن إرجاء موعد بريكست المرتقب في 29 مارس/آذار" ممكن قانونيا وتقنيا" إذا طلب البريطانيون ذلك.

ايرلندا، أعلنت من جانبها أنها كثفت التحضيرات لبريكست "من دون اتفاق" ودعت لندن إلى تقديم اقتراحات "للخروج من هذا المأزق".

في أوساط الأعمال لا يزال القلق شديدا، وقالت كاثرين ماكغينيس إحدى أبرز المسؤولات في حي الأعمال في لندن إن "الاستقرار المالي يجب ألا يكون مهددا بمناورة سياسية" في وقت قالت فيه كارولين فيربايرن المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطانية "يجب إعداد خطة جديدة فورا لحماية الاقتصاد البريطاني".

الصحافة البريطانية توجه انتقادات لاذعة لهزيمة ماي في البرلمان:

الصحافة البريطانية لم ترحم تيريزا ماي بعد هزيمتها داخل البرلمان، وكتبت صحيفة (ذي تلغراف) "إذلال تام" أما صحيفة (الغارديان) فقد كتب عنوانها "هزيمة تاريخية" وفي الولايات المتحدة اعتبرت (واشنطن بوست) أن بريطانيا "تتجه نحو كارثة".

كاتب الافتتاحية في صحيفة (تايمز) ماثيو باريس، قال إنه آن الأوان لكي يتولى البرلمانيون المعارضون ملف بريكست، وكتب "ليس هناك أي قيادة، لا داخل الحكومة ولا في المعارضة قادرة على مساعدتنا على الخروج من هذا المستنقع".

صدى رفض الاتفاق في أوربا:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون