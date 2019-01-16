الكرملين: من الغباء اتهام ترمب بأنه عميل روسي

قال مستشار في الكرملين الأربعاء إنه من "الغباء" اتهام ترمب بأنه عميل روسي.

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يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، قال لصحفيين: "لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟".

أوشاكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "عند أدنى مستوى لها.. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها".

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