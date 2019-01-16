الكرملين: من الغباء اتهام ترمب بأنه عميل روسي

قال مستشار في الكرملين الأربعاء إنه من "الغباء" اتهام ترمب بأنه عميل روسي.
التفاصيل
- يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، قال لصحفيين: "لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟".
- أوشاكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "عند أدنى مستوى لها.. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها".
خلفية
- تصريحات الكرملين تأتي بعد تقارير إخبارية أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي فتح في عام 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس الأمريكي يعمل لحساب روسيا.
- ترمب قال للصحفيين يوم الإثنين: "لم أعمل يوماً لحساب روسيا.. أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال".
- تصريحات ترمب جاءت ردا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن "إف بي آي" فتح تحقيقا فيما إذا كان ترمب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسا.
- كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن أن ترمب كان يأخذ وقتا طويلاً غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.
- جاءت تلك التقارير فيما يواصل المحقق روبرت مولر تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترمب.