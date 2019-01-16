البث الحي
سياسة

الكرملين: من الغباء اتهام ترمب بأنه عميل روسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/1/2019

قال مستشار في الكرملين الأربعاء إنه من "الغباء" اتهام ترمب بأنه عميل روسي.

التفاصيل
  • يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، قال لصحفيين: "لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟".    
  • أوشاكوف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "عند أدنى مستوى لها.. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها".
خلفية
  • تصريحات الكرملين تأتي بعد تقارير إخبارية أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي فتح في عام 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس الأمريكي يعمل لحساب روسيا.
  • ترمب قال للصحفيين يوم الإثنين: "لم أعمل يوماً لحساب روسيا.. أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال".    
  • تصريحات ترمب جاءت ردا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن "إف بي آي" فتح تحقيقا فيما إذا كان ترمب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيسا.
  • كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن أن ترمب كان يأخذ وقتا طويلاً غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.
  • جاءت تلك التقارير فيما يواصل المحقق روبرت مولر تحقيقاته في مزاعم بمحاولات روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترمب.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)