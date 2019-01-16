الجيش الأمريكي يؤكد مقتل 4 أمريكيين في هجوم بمنبج في سوريا

أكد الجيش الأمريكي مقتل 4 أمريكيين بينهم جنديان في هجوم بمدينة منبج في شمال سوريا.
التفاصيل:
- الجيش قال إن القتلى عبارة عن جنديين وموظف مدني بالبنتاغون ومتعاقد.
- مصادر سورية قالت إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 شخصا.
- وكالة رويترز نقلت عن شاهد في مدينة منبج إن الهجوم استهدف مطعما كان يجتمع فيه جنود أمريكيون مع أعضاء في مجلس منبج العسكري.
- تنظيم الدولة أصدر بيانا ذكر فيه أن مقاتلا سوريا فجر سترته الناسفة في دورية أجنبية في منبج.
- نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال إنه والرئيس دونالد ترمب ينددان بالتفجير، لكنه أكد مجددا على أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطة سحب قواتها من سوريا.
- بنس أضاف في بيان "بفضل شجاعة قواتنا المسلحة سحقنا خلافة تنظيم الدولة الإسلامية ودمرنا قدراته. ونحن نبدأ في إعادة قواتنا إلى الوطن… لن نسمح أبدا لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية بإحياء خلافتهم الشريرة والإجرامية".
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه لا يعتقد أن الهجوم في مدينة منبج سيؤثر على قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا "لأنني رأيت عزما صادقا من ترمب بشأن هذه النقطة".
- الشهر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي إعلانا مفاجئا عن سحب القوات الأمريكية، وعددها نحو ألفي جندي، من سوريا.
- ترمب قال إن تنظيم الدولة هُزم هناك.
- الإعلان صدم حلفاء واشنطن في المنطقة ومسؤولين أمريكيين كبارا بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال.
- التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن قبل أيام عن سحب آليات من سوريا، كبداية لسحب القوات.
- مجلس منبج العسكري يسيطر على المدينة منذ أن انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة من قبضة تنظيم الدولة عام 2016.