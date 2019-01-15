نتنياهو: قائد الجيش الإسرائيلي التقى عددا من نظرائه العرب

اعترف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم، أن قائد الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، عقد لقاءات واجتماعات كثيرة مع نظرائه من الدول العربية خلال فترة ولايته التي انتهت اليوم.

وقال نتنياهو خلال حفل تنصيب رئيس الأركان الجديد أفيف كوخافي، اليوم، موجهًا كلامه إلى آيزنكوت "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة، فأنت كنت شاهدًا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم البعض وحتى تم تصوير ذلك".

وأكد نتنياهو أن العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية تعززت على نحو غير مسبوق، كما وجه تحذيرًا إلى إيران.

قال رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع المنتهية ولايته الفريق غادي أيزنكوت: حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة فأنت كنت شاهدا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم البعض وحتى تم تصوير ذلك. https://t.co/zSjWIs9qaB — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 15, 2019

تصريحات نتنياهو حول إيران:

إسرائيل تواجه جبهة مركزية، هي إيران وأذرعها.

إيران تكذب كل الوقت، فقد كذبت في الاتفاق النووي، وتكذب الآن عندما تطلق قمرًا اصطناعيًا بسيطًا إلى الفضاء، بينما تسعى لإنجاز المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات.

أنصح إيران بالخروج من سوريا بسرعة لأن إسرائيل ستواصل سياستها الهجومية.

إسرائيل تسعى للانتصار، وبأقل ثمن ممكن، وهذا هو الاختبار الحقيقي للقيادة.

سنواصل منع إيران وتوابعها من تثبيت أقدامهم في المنطقة.

إسرائيل لا تبحث عن حروب لا داعي لها، ولكن الحروب الضرورية تقتضي الجاهزية للتضحية.

قدرات إسرائيل تتركز على جاهزية الجيش للانتصار في كل حرب ممكنة على عدة جبهات.

سمعت أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول "ليس لإيران أي تواجد عسكري في سوريا. نحن نقوم بدور استشاري فقط". إذن, أنصح إيران أن تخرج من سوريا بسرعة لأننا سنواصل تطبيق سياستنا الحازمة بلا خوف ودون هوادة. pic.twitter.com/R9LgkEW6R3 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 15, 2019

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