مرشح ترمب لمنصب وزير العدل يؤيد تحقيق مولر

قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصب المدعي العام وليام بار، إنه يؤيد السماح للمحقق الخاص روبرت مولر بإنهاء تحقيقه في تواطؤ روسي في الانتخابات الأمريكية ونشر تقريره النهائي.

"ويليام بار" وزيرًا للعدل:

"بار" قال في شهادة معدة مسبقًا لجلسة المصادقة على تعيينه أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والتي تبدأ الثلاثاء "أعتقد أنه من المهم جدًا السماح للمحقق الخاص بإنهاء تحقيقه".

وليام أضاف "أعتقد أيضًا بأنه من المهم جدًا إطلاع الناس والكونغرس على نتائج عمل المحقق الخاص. ولهذا السبب فإن هدفي سيكون تأمين أكبر قدر من الشفافية بما يتماشى مع القانون".

بار الذي كان مدعيا عاما خلال فترة الرئيس جورج بوش الأب من 1991 إلى 1993، ثم محامي شركات لـ25 عامًا، دأب على انتقاد تحقيق مولر ملمحًا إلى أن نطاق التحقيق ربما هو واسع جدًا ويعمل فيه متعاطفون مع الديموقراطيين.

مرشح ترمب لوزارة العدل قال أيضًا في مذكرة وجهها إلى وزارة العدل العام الماضي -ويُعتقد أنها أرسلت إلى البيت الأبيض- إنه ليس لدى مولر أسباب تدعو للتحقيق فيما إذا كان ترمب عرقل القضاء بعد أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي في مايو/أيار 2017 وسط غضبه إزاء التحقيق الروسي.

مرشح ترمب لوزير العدل (وسط) في طريقه لاجتماع بالبيت الأبيض-9يناير (رويترز)