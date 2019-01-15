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قتلى وجرحى في هجوم بنيروبي والشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها

سيارات تحترق في موقع الهجوم
سيارات تحترق في موقع الهجوم
15/1/2019

قالت وكالة رويترز إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح عدد آخر بعد هجوم مسلح على مجمع في العاصمة الكينية نيروبي، وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.

التفاصيل:
  • وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان إن المسعفين نقلوا ست جثث من مبان مجاورة للفندق الذي استهدفه الهجوم.
  • رويترز قالت إن شخصا توفي بعد نقله إلى أحد المستشفيات متأثرا بإصابته في الهجوم.
  • قائد الشرطة الكينية جوزيف بوينيت قال إن مفجرا انتحاريا شارك في الهجوم.
  • بوينيت قال إن الهجوم "بدأ على بنك آي آند إم بانفجار استهدف ثلاث عربات في مرأب السيارات وقنبلة فجرها انتحاري".
  • بوينينت أضاف أن الشرطة أمنت ستة طوابق من سبعة في فندق دوسيت دي2 في المجمع الذي هاجمه المسلحون.
  • مسلحون اقتحموا مجمعا في نيروبي يضم فندقا ومكاتب.
  • وكالة رويترز نقلت عن سيرجي ميديك، وهو سويسري يمتلك شركة أمن إنه "جرى تفجير المدخل الرئيسي للفندق وهناك ذراع إنسان مبتورة من الكتف ملقاة في الشارع".
  • ميديك، الذي بادر بالتوجه إلى منطقة الهجوم لمساعدة المدنيين، قال إنه دخل المبنى بصحبة فرد شرطة وجنديين لكنهم تراجعوا بعد تعرضهم لإطلاق نار، مشيرا إلى أن قنبلة يدوية لم تنفجر بعد كانت في ردهة الفندق.
  • ميديك أضاف أن إطلاق الرصاص تواصل لأكثر من ساعتين على بدء الهجوم.
  • ميديك قال إن رجلا أبلغه بأنه "رأى رجلين يلفان رأسيهما بغطاء للرأس ويلف كل منهما كتفه بحزام عريض يوضع به الرصاص".
  • عاملون في المجمع قفزوا من نوافذ مكاتبهم. وقال كثيرون إنهم تركوا زملاءهم داخل المبنى محتمين تحت مكاتبهم بالداخل.
  • حركة الشباب الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
  • رويترز نقلت عن المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا".
  • وفقا لموقع المجمع على الإنترنت، يوجد داخل المجمع مكاتب محلية لعدد من الشركات الدولية. كما توجد في الجهة المقابلة للمجمع سفارة أستراليا.
المصدر : رويترز
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