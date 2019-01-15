قتلى وجرحى في هجوم بنيروبي والشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها

قالت وكالة رويترز إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح عدد آخر بعد هجوم مسلح على مجمع في العاصمة الكينية نيروبي، وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.

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