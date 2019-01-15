شاهد: تظاهرات ضد قانون الضمان الاجتماعي وإضراب شامل بالضفة

تظاهر آلاف الفلسطينيين في محيط مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي برام الله، اليوم الثلاثاء، ضد قانون الضمان الاجتماعي بالتزامن مع إضراب شامل عم الضفة الغربية المحتلة للهدف ذاته.

وأعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، الإضراب العام للقطاعين الخاص والأهلي بمحافظات الضفة الغربية، لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

مظاهرات في رام االله وغزة:

المظاهرة جرت قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله تلبية لدعوة "الحراك الفلسطيني الموحد" لإسقاط قانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

المشاركون طالبوا بإلغاء القانون متوعدين بتصاعد الخطوات الاحتجاجية في جميع المحافظات.

الأجهزة الأمنية عززت من تواجدها في محيط مؤسسة الضمان وأقامت الحواجز الحديدية، فيما هتف الآلاف بعبارات ضد قانون الضمان والعاملين بالمؤسسة، حيث أغلق الحشد شارع البيرة الرئيس.

المحتجون رفعوا لافتات تطالب بإلغاء القانون المذكور والاستجابة لمطالب النقابات بإدخال تعديلات واسعة على بنوده وأخرى تدعو لإقالة وزير العمل الفلسطيني.

في قطاع غزة، نظّم حراك نقابي رافض لقانون الضمان وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة بمدينة غزة.

عشرات الموظفين من القطاع الخاص، احتشدوا ورددوا هتافات تدعو لإسقاط القانون، وأخرى تطالب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله بالتراجع عن إقراره.

إضراب عام بالضفة:

المظاهرة جاءت بالتزامن مع إضراب شامل للشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة في مدن الضفة الغربية احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي.

المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية، أعلن الإضراب عن العمل لكافة منتسبيه والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

بيان حكومة الوفاق الفلسطينية:

تم اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي نتيجة الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات والقطاع الخاص، واللجان المكلفة حول تعديلات القانون.

الحكومة تحرص على الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

https://twitter.com/qudsn/status/1085144838687899654?ref_src=twsrc%5Etfw

القانون المرفوض:

القانون ينص على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريًا بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.2% من العامل و8% من صاحب العمل (المشغل)، في ظل تدني الأجور.

يتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

بحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا وأن يكون الحد الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا أي ما يعادل اشتراك 15 عامًا.

من أبرز عيوب القانون جعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، بالإضافة إلى بنود تأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

خلفية: