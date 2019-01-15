سوريا: البرد يقتل 15 طفلا نازحا بمخيم الركبان أغلبهم من الرضّع

توفي 15 طفلا نازحًا، أغلبهم من الرضع، في سوريا جراء البرد القارس والنقص في الرعاية الصحية، وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء.

لقى الأطفال، وبينهم 13 لم يبلغوا عمر سنة، حتفهم في مخيم الركبان الواقع في جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والذي يعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، فيما توفى آخرون خلال الرحلة الشاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق البلاد.

اليونيسف: شدة البرد تعرض حياة الأطفال للخطر

أطفال في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية-أرشيفية

خيرت كبازاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال في بيان أن درجات الحرارة المتجمدة والظروف المعيشية القاسية في الركبان تتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر بشكل متزايد.

المدير الإقليمي لليونيسف، أوضح أنه خلال شهر واحد فقط، لقي ما لا يقل عن ثمانية أطفال حتفهم معظمهم عمره دون الشهر الرابع، وكان عمر أصغرهم ساعة واحدة فقط".

كبازاري حذر من أنه في حال عدم توفر الرعاية الصحية والحماية، فإن عددًا أكبر من الأطفال سيموت يومًا بعد يوم في الركبان ودير الزور وأماكن أخرى في سوريا.

معاناة من غير نهاية:

قبل أيام أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية، على إحراق نفسها لعدم تمكنها من تأمين الطعام لأطفالها الثلاثة منذ عدة أيام.

الأم السورية سندس فتح الله (28 عاما) أضرمت النيران في نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام، وقام الجيران بإخماد الحريق وإخراج سندس وأطفالها الثلاثاء من داخل الخيمة.

الخيمة احترقت بالكامل وتم نقل السيدة وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات أردنية، حيث تعرضت سندس وطفلها الذي يبلغ عمره شهرا واحد، لإصابات بليغة.

مخيم الركبان:

أحد أفراد القوات الأردنية خارج عيادة طبية تديرها اليونيسيف – مارس 2017.