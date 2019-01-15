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سياسة|مصر

السيسي يربط سفر الوزراء وكبار المسؤولين للخارج بإذن رئاسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
15/1/2019

قررت مصر، ربط سفر كبار المسؤولين في مهام رسمية بالخارج بالحصول على بموافقة رئيس البلاد.

التفاصيل
  • القرار الرئاسي نشرته الجريدة الرسمية ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الثلاثاء، بشأن "تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة".
  • نص القرار في مادته الأولي على أنه ‘يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من الرئيس لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم".
  • القرار الرئاسي نص أيضا على أن يرخص رئيس الوزراء بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة لمسؤولين آخرين هم "الوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولي ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة".

  • وسائل إعلام محلية نقلت صورة من نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية الذي يتضمن أيضا إلغاء كلّ قرار يخالف القرار الصادر، من دون توضيح أسباب الخطوة.
  • الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يحكم البلاد منذ 2014، ومستمر حتى عام 2022 في ولايته الثانية والأخيرة وفق الدستور المصري.
  • الصحفي حسام بهجت طرح تساؤلات عن أسباب ودوافع القرار، والتي قد يكون من بينها خشية السيسي من احتمال تعرضه وأسرته لملاحقة أجهزة رقابية تحقق في قضايا فساد تطاله أو أفراد أسرته.

https://twitter.com/hossambahgat/status/1085145514033770497?ref_src=twsrc%5Etfw

 

فيما طرح أحد المتابعين احتمالية أن يكون شيخ الأزهر هو المقصود بالقرار، مستدلا على ذلك بأن القرار الأخير لا يختلف عن قرار موجود بالفعل منذ عام 1972، ما عدا الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى، والتي تقول "ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء" والتي تعني رئيس الوزراء وشيخ الأزهر.

 

المصدر : وكالات
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