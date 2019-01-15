البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

صوت البرلمان البريطاني بالرفض ضد اتفاق الخروج "البريكست"، بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
- البرلمان البريطاني رفض الاتفاق بأغلبية 432 صوتا.
- 202 نائب وافقوا على الاتفاق الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع دول الاتحاد الأوربي.
- رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت عقب التصويت إن الحكومة تحترم قرار البرلمان، وسنقدم تعديلا بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.
- ماي: من الواضح أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد.
- ماي: التصويت لا يكشف "أي شيء حول الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار" الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوربي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك.
- ماي: استمعوا للشعب البريطاني الذي يريد تسوية هذه المسألة.
- زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن قال إن التصويت برفض الاتفاق هزيمة كارثية للحكومة.
- كوربن قال إن المعارضة قدمت طلبا لسحب الثقة من الحكومة.
- وزير الصحة البريطاني: التصويت على اقتراح سحب الثقة من الحكومة سيتم الأربعاء.
- رئيس الاتحاد الأوربي دعا إلى "حل إيجابي" بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست.
- الاتحاد حذر من "خروج غير منظم" لبريطانيا بعد تصويت البرلمان برفض اتفاق البريكست.
- رئيس المفوضية الأوربية: خطر مغادرة بريطانيا الاتحاد دون اتفاق تصاعد مع التصويت برفض بريكست.
قبل التصويت:
- في كلمتها الأخيرة قبل التصويت، حثت ماي أعضاء البرلمان على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي، قائلة إن التصويت على الاتفاق "لحظة جسيمة لأن هذا قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".
- "أعتقد أن لدينا واجبا وهو تنفيذ القرار الديمقراطي للشعب البريطاني (في استفتاء الخروج عام 2016)".
- وأضافت "التصويت ضد هذا الاتفاق، هو تصويت لعدم اليقين والانقسام والخطر الحقيقي المتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم وجود بريكست /خروج بريطانى/ على الإطلاق".
- لكن ماي خسرت تصويتا أوليا لإجراء تعديل على نص الاتفاق بأغلبية كبيرة، إذ رفض 600 عضو تعديل نص الاتفاق، فيما أيد 24 عضوا فقط التعديل.
التصويت على سحب الثقة:
- إذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يومًا لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة، وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.
- من المحتمل أن تستقيل ماي من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.
- في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتصرت ماي على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتًا، ويعني هذا الانتصار إنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرًا.
- إذا خسرت حكومة ماي التصويت على سحب الثقة منها وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
- من الممكن أيضا أن تعلن ماي نفسها إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك، وسبق أن قالت ماي إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.
الخيارات المتاحة:
- العودة للبرلمان.. لابد أن تقدم ماي خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يوم 21 يناير/ كانون الثاني.
- ليس من الواضح ما الخطة البديلة لدى ماي، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوربي.
- بعض أعضاء البرلمان طرحوا فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.
- لم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها، وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوربي ستثير قلقًا عميقًا.
- استفتاء ثان، والطريق إلى هذا الاستفتاء من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوربي ليس واضحًا.
- ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان سيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة، كما لا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.
- في ضوء معارضة ماي الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه حتى وإن لم يستبعده، فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجئ في السياسات.
- تزداد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان، إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.
- حتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوربي.
- من الممكن أن تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوربي لإتاحة الوقت لها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء ثان.
- كما أن بوسع الحكومة أن تسحب إخطار عزمها على الانفصال عن الاتحاد الأوربي وهو الأمر الذي قضت محكمة العدل الأوربية بأنه يحق لها دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
- غير أن تيريزا ماي قالت إنها لا تريد إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوربي ولن تسحب الإخطار.
- في ذات السياق قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لم تقدم تنازلات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، نافيا تقريرًا أوردته صحيفة (صن ) البريطانية.
- المتحدث باسم المستشارة الألمانية، قال" لم تقدم ضمانات تتجاوز تلك التي بحثها المجلس الأوربي في ديسمبر وما هو منصوص عليه في خطاب من جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوربية ودونالد توسك رئيس المجلس الأوربي".