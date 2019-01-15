إيران تفشل في محاولة إطلاق قمر اصطناعي

قالت إيران إن محاولة وضع قمر اصطناعي في مداره، فشلت لأن الصاروخ الذي يحمل القمر لم يصل للسرعة المطلوبة.

التفاصيل:

وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي كتب على تويتر أن الصاروخ "لم يصل إلى السرعة المطلوبة.. ينبغي ألا نتراجع أو نتوقف… في هذه الظروف تحديدا نمتاز نحن الإيرانيين عن الشعوب الأخرى بالشجاعة والروح العالية".

تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات الإيرانية قال إنه كان من المقرر وضع القمر، الذي كان يحمل اسم "بيام" أي الرسالة، في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر.

التقرير قال إن القمر الاصطناعي كان من المقرر أن يُستخدم في أغراض التصوير والاتصالات وكان مزودا بأربع كاميرات.

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