البث الحي
سياسة|إيران

إيران تفشل في محاولة إطلاق قمر اصطناعي

محاولة إطلاق القمر الإيراني
محاولة إطلاق القمر الإيراني
15/1/2019

قالت إيران إن محاولة وضع قمر اصطناعي في مداره، فشلت لأن الصاروخ الذي يحمل القمر لم يصل للسرعة المطلوبة.

التفاصيل:
  • وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي كتب على تويتر أن الصاروخ "لم يصل إلى السرعة المطلوبة.. ينبغي ألا نتراجع أو نتوقف… في هذه الظروف تحديدا نمتاز نحن الإيرانيين عن الشعوب الأخرى بالشجاعة والروح العالية".
  • تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات الإيرانية قال إنه كان من المقرر وضع القمر، الذي كان يحمل اسم "بيام" أي الرسالة، في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر.
  • التقرير قال إن القمر الاصطناعي كان من المقرر أن يُستخدم في أغراض التصوير والاتصالات وكان مزودا بأربع كاميرات.
خلفية:
  • الإدارة الأمريكية حذرت طهران هذا الشهر من إطلاق ثلاثة صواريخ تعتزم إطلاقها في الفضاء قائلة إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
  • الولايات المتحدة تخشى من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى اللازمة لإيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها، في إطلاق رؤوس حربية.
  • ينص قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع قوى كبرى على "دعوة" إيران للإحجام عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية وذلك لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
  • الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على طهران من أجل الحصول على تنازلات فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي لكنها "لا تقدر على بناء جدار حول إيران".
  • إيران أطلقت أول قمر اصطناعي انتجته محليا للأغراض البحثية والاتصالات في عام 2009 في الذكرى الثلاثين لقيام ثورة 1979.
  • طهران ستحتفل بالذكرى الأربعين لقيام الثورة في فبراير شباط المقبل.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)