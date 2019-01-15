إيران تفشل في محاولة إطلاق قمر اصطناعي

قالت إيران إن محاولة وضع قمر اصطناعي في مداره، فشلت لأن الصاروخ الذي يحمل القمر لم يصل للسرعة المطلوبة.
التفاصيل:
- وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي كتب على تويتر أن الصاروخ "لم يصل إلى السرعة المطلوبة.. ينبغي ألا نتراجع أو نتوقف… في هذه الظروف تحديدا نمتاز نحن الإيرانيين عن الشعوب الأخرى بالشجاعة والروح العالية".
- تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات الإيرانية قال إنه كان من المقرر وضع القمر، الذي كان يحمل اسم "بيام" أي الرسالة، في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر.
- التقرير قال إن القمر الاصطناعي كان من المقرر أن يُستخدم في أغراض التصوير والاتصالات وكان مزودا بأربع كاميرات.
خلفية:
- الإدارة الأمريكية حذرت طهران هذا الشهر من إطلاق ثلاثة صواريخ تعتزم إطلاقها في الفضاء قائلة إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- الولايات المتحدة تخشى من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى اللازمة لإيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها، في إطلاق رؤوس حربية.
- ينص قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع قوى كبرى على "دعوة" إيران للإحجام عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية وذلك لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على طهران من أجل الحصول على تنازلات فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي لكنها "لا تقدر على بناء جدار حول إيران".
- إيران أطلقت أول قمر اصطناعي انتجته محليا للأغراض البحثية والاتصالات في عام 2009 في الذكرى الثلاثين لقيام ثورة 1979.
- طهران ستحتفل بالذكرى الأربعين لقيام الثورة في فبراير شباط المقبل.