أغيثوا عرسال.. حملة قطرية لإغاثة اللاجئين بمخيمات لبنان

تنطلق مساء اليوم حملة تبرعات على الهواء مباشرة من "تلفزيون قطر" دعمًا لحملة "#أغيثوا_عرسال" التي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية لإغاثة اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية.
وتجاوبًا مع الحملة قامت جمعية الهلال الأحمر القطري بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأسر الأكثر تضررًا من اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء في عرسال.
وكان الهلال الأحمر القطري قد أعلن قبل شهر عن إطلاق حملة إغاثة شتوية تحت شعار "رحلة العطاء"، وهي تستهدف توفير مساعدات شتوية متنوعة بقيمة تتجاوز 14 مليون ريال قطري لصالح 225 ألف مستفيد في 9 بلدان هي: لبنان وتركيا واليمن وسوريا والأردن وأفغانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وبنغلاديش.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،،، اتمنى من الجميع مساعده واغاثة اخواننا في عرسال .. #اغيثوا_عرسال pic.twitter.com/dT13JV5HKs
— حمود عبدالله اليزيدي (@Hamood_alyazidi) January 14, 2019
بين الحياة والموت حالة اللاجئين السوريين
في عرسال – لبنان بسبب تدني درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة والإيواء والغذاء.
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مع حملة #أغيثوا_عرسال
نستطيعُ تغيير الحال
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للتبرع عبر رابط #قطر_الخيريةhttps://t.co/LRdmuZ3sPs
.@qcharity pic.twitter.com/t9ow7RGX8X
— أسماء الحمادي (@asmaal7amadi) January 14, 2019
ندعو جميع منتسبي جامعة قطر للمشاركة بدعم حملة #أغيثوا_عرسال التي تنظمها #قطر_الخيرية لإغاثة آلاف اللاجئين السوريين في مخيمات #عرسال والذين يعانون من البرد الشديد وفي أمس الحاجة لدعمكم
بإمكانكم التبرع عن طريق الموقع: https://t.co/75JDHhIeRW pic.twitter.com/mek3xx539K
— مركزالتطوع جامعة قطر (@QU_Volunteer) January 14, 2019
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،،، اتمنى من الجميع مساعده واغاثة اخواننا في عرسال .. #اغيثوا_عرسال pic.twitter.com/dT13JV5HKs
— حمود عبدالله اليزيدي (@Hamood_alyazidi) January 14, 2019
فرقنا الإغاثية تسابق الزمن لتقوم بتوزيع المساعدات العاجلة في مخيم #عرسال
قبل العاصفة المتوقعة يوم الأربعاء المقبل
عطاؤكم يوفر احتياجاتهم الأساسية من وقود للتدفئة وسلات غذائية و ملابس وبطانيات
هم في أمس الحاجة لدعمكم – ساهموا معنا الآن#أغيثوا_عرسالhttps://t.co/ecKFfzVf8D pic.twitter.com/k3tEZ1Y7Yh
— Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 14, 2019
مشاركة شعبية من التجار دعما لحملة قطر الخيرية لصالح اللاجئين السورين في #عرسال
حلويات العكر | مبيعات يوم الثلاثاء
مركز الحياة الطبي | مبيعات يوم الخميس
كوفي شوب تريدرس | أسبوع كامل من تاريخ 15/1#أغيثوا_عرسال #قطر_الخيرية #مرسال_قطر pic.twitter.com/EBMhtZJ2QH
— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 14, 2019
#أغيثوا_عرسال من خلال #فطر_الخيرية بارك الله جهودكم جميعا pic.twitter.com/ahhgNWm7Bx
— عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) January 14, 2019
إذا كان اللون الأبيض يمثل لك مشاعر الفرح والسرور ..
فهو بالنسبة لهم لا يمثل سوى مشاعر الألم والخوف وقلة الحيلة نتيجة الثلوج المتساقطة دون توقف.
اللاجئين السوريين في مخيمات #عرسال بحاجة لكم فلبوا نداء العطاء #أغيثوا_عرسال https://t.co/bEP0zpe2Pt@qcharity pic.twitter.com/xXHpLt2Wty
— إيمان الكعبي 🇶🇦 (@emanalkabee) January 13, 2019
يستاهل نغرد عشانه 💐#جمعية_قطر_الخيرية pic.twitter.com/xWwHCrCMR6
— Rolex (@Rolex1929) January 14, 2019