أغيثوا عرسال.. حملة قطرية لإغاثة اللاجئين بمخيمات لبنان

تنطلق مساء اليوم حملة تبرعات على الهواء مباشرة من "تلفزيون قطر" دعمًا لحملة "#أغيثوا_عرسال" التي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية لإغاثة اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية.

#أغيثوا_عرسال:

قبل أيام، أطلقت قطر الخيرية حملة ("#أغيثوا_عرسال".. حتى لا تتجمد الآمال).. لتقديم المساعدة العاجلة لآلاف المتضررين من العواصف الثلجية والصقيع في منطقة عرسال الحدودية شمالي لبنان.

الحملة تهدف إلى جمع نحو 20 مليون ريال (5.5 مليون دولار)، لإغاثة آلاف اللاجئين في عرسال بعد تعرض مخيماتهم لعاصفة ثلجية شديدة.

قطر الخيرية من أوائل المؤسسات الخيرية التي تمكنت من الوصول إلى المخيمات المتضررة في منطقة عرسال الأسبوع الماضي بعد عاصفة "نورما"، وقدمت مساعدات لحوالي 17 ألف لاجئ سوري، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

المساعدات اشتملت على وقود التدفئة والبطانيات والملابس الشتوية والشوادر لحماية الخيام من الأمطار والرياح، بالإضافة إلى توزيع الحصص الغذائية للعائلات المحاصرة في خيامها، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية في لبنان.

وتجاوبًا مع الحملة قامت جمعية الهلال الأحمر القطري بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأسر الأكثر تضررًا من اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء في عرسال.

بيان الهلال الأحمر القطري:

فرق الإغاثة التابعة لنا في لبنان، وزعت بطانيات وشوادر على الأسر المحاصرة في المناطق الأشد حاجة بمخيمات وادي عطا ووادي سويد ووادي أرنب.

تم توزيع 443 بطانية و444 شادرًا، حيث استفاد من هذه التوزيعات 444 أسرة سورية، أي ما يعادل ألفين و220 لاجئًا سوريًا في عرسال.

فريق العمل بعرسال بادر بتلبية احتياجات الخيام المتضررة من العاصفة في مناطق وادي الحصن ووادي أرنب والبابين والمصيدة.

الفريق ساهم في إنقاذ 12 أسرة تهاوت خيامها، ومنها خيمة احترقت بالكامل جراء ماس كهربائي، وذلك عبر دعمها بالشوادر والأخشاب اللازمة لتدعيم المخيم، بالإضافة إلى توزيع عدد من البطانيات الشتوية على الأسرة صاحبة الخيمة التي أصابها الحريق.

تم توفير الشوادر اللازمة لإصلاح الخيام الهشة التي مزقتها الرياح العاتية وتدعيمها حتى لا تظل الأسر المتضررة في العراء وسط الثلوج والبرد القارس.

هذه الأنشطة استفادت منها 114 أسرة تضم 570 شخصًا في المتوسط، بالإضافة إلى تغطية احتياجات بعض المدراس والمساجد في المنطقة.

وكان الهلال الأحمر القطري قد أعلن قبل شهر عن إطلاق حملة إغاثة شتوية تحت شعار "رحلة العطاء"، وهي تستهدف توفير مساعدات شتوية متنوعة بقيمة تتجاوز 14 مليون ريال قطري لصالح 225 ألف مستفيد في 9 بلدان هي: لبنان وتركيا واليمن وسوريا والأردن وأفغانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وبنغلاديش.

معاناة وسط الصقيع:

على مدار الأيام الماضية، ضربت عاصفة "نورما" الثلجية فلسطين وسوريا والأردن ولبنان على مدار الأيام الماضية، نتيجة منخفض جوي نجم عنه هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج على المناطق المرتفعة.

درجات الحرارة تدنت على كافة أنحاء منطقة الشام لتصل إلى ما دون الصفر، في الوقت الذي يقف فيه اللاجئون السوريون في لبنان وغيره من دول الجوار السوري في مواجهة الثلوج، دون أدنى مقومات الحماية من البرد القارس.

العواصف في لبنان أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام والحشايا "المراتب" والمواد الغذائية وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس.

ناشطون سوريون في عرسال يتداولون منذ أيام صورًا لخيام لاجئين في لبنان بعد أن اخترقتها مياه الأمطار والوحل، كما تراكمت الثلوج على مخيمات أخرى، وسط مناشدات يومية لإيجاد حل نهائي، وأطلقوا نداءات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي من بينها هاشتاج #عرسال_تستغيث مع تجدد العاصفة الثلجية "نورما".

قبل عام، عثر الدفاع المدني اللبناني على 15 جثة للاجئين سوريين كانوا يحاولون عبور ممر شاق ووعر على الحدود اللبنانية السورية وسط الثلوج، كما تم إنقاذ عدد آخر من اللاجئين قبل أن يتجمدوا من البرد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،،، اتمنى من الجميع مساعده واغاثة اخواننا في عرسال .. #اغيثوا_عرسال pic.twitter.com/dT13JV5HKs — حمود عبدالله اليزيدي (@Hamood_alyazidi) January 14, 2019

بين الحياة والموت حالة اللاجئين السوريين

في عرسال – لبنان بسبب تدني درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة والإيواء والغذاء.

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مع حملة #أغيثوا_عرسال

نستطيعُ تغيير الحال

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للتبرع عبر رابط #قطر_الخيريةhttps://t.co/LRdmuZ3sPs

.@qcharity pic.twitter.com/t9ow7RGX8X — أسماء الحمادي (@asmaal7amadi) January 14, 2019

ندعو جميع منتسبي جامعة قطر للمشاركة بدعم حملة #أغيثوا_عرسال التي تنظمها #قطر_الخيرية لإغاثة آلاف اللاجئين السوريين في مخيمات #عرسال والذين يعانون من البرد الشديد وفي أمس الحاجة لدعمكم

بإمكانكم التبرع عن طريق الموقع: https://t.co/75JDHhIeRW pic.twitter.com/mek3xx539K — مركزالتطوع جامعة قطر (@QU_Volunteer) January 14, 2019

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،،، اتمنى من الجميع مساعده واغاثة اخواننا في عرسال .. #اغيثوا_عرسال pic.twitter.com/dT13JV5HKs — حمود عبدالله اليزيدي (@Hamood_alyazidi) January 14, 2019

فرقنا الإغاثية تسابق الزمن لتقوم بتوزيع المساعدات العاجلة في مخيم #عرسال

قبل العاصفة المتوقعة يوم الأربعاء المقبل

عطاؤكم يوفر احتياجاتهم الأساسية من وقود للتدفئة وسلات غذائية و ملابس وبطانيات

هم في أمس الحاجة لدعمكم – ساهموا معنا الآن#أغيثوا_عرسالhttps://t.co/ecKFfzVf8D pic.twitter.com/k3tEZ1Y7Yh — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 14, 2019

مشاركة شعبية من التجار دعما لحملة قطر الخيرية لصالح اللاجئين السورين في #عرسال حلويات العكر | مبيعات يوم الثلاثاء

مركز الحياة الطبي | مبيعات يوم الخميس

كوفي شوب تريدرس | أسبوع كامل من تاريخ 15/1#أغيثوا_عرسال #قطر_الخيرية #مرسال_قطر pic.twitter.com/EBMhtZJ2QH — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) January 14, 2019

#أغيثوا_عرسال من خلال #فطر_الخيرية بارك الله جهودكم جميعا pic.twitter.com/ahhgNWm7Bx — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) January 14, 2019