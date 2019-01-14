شاهد: وزير الشؤون الإسلامية السعودي يسب سيد قطب والددو

قبل يومين حذر آل الشيخ من الثورات التي قال إنها "مسماة كذبا وزورا وبهتانا بثورات الربيع العربي" قائلا "إنما هي الثورات السامة المهلكة للإنسان العربي المسلم، وإنما هي الخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس".