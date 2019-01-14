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سياسة|السعودية

شاهد: وزير الشؤون الإسلامية السعودي يسب سيد قطب والددو

14/1/2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، وهو يصف المفكر الإسلامي سيد قطب بـ"الإرهابي الكبير".

التفاصيل
  • ظهر عبد اللطيف آل الشيخ خلال مناقشته لرسالة ماجستير بأحد الجامعات السعودية وهو يعترض على كتابة الباحث لاسم الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مسبوقا بلقب "شيخ"، واستهزأ الوزير باللقب ووجه سبابا بذيئا لولد الددو.
  • لم يكتف الوزير السعودي بذلك، بل ثارت حفيظته عندما وجد الباحث قد ذكر اسم المفكر الإسلامي سيد قطب مسبوقا بلقب "أستاذ"، قائلا إنه "إرهابي كبير" ولا يجب منحه لقب أستاذ.
  • واصل الوزير هجومه على سيد قطب قائلا إنه لا يمتلك "ذائقة" ولا "أدب" ولا يجب وصف بأنه يمتلك "ذائقة أدبية".
  • كال الوزير المديح للمغنية الراحلة لأم كلثوم، وللمطرب عبد الحليم حافظ، قائلا إنهما يمتلكان "ذائقة أدبية" وليس سيد قطب.
  • سبق أن أثنى مسؤولون إسرائيليون على تصريح للوزير السعودي، قال فيه إن "دولة إسرائيل" لم تمنع المسلمين من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج.  بينما أشار إلى دولة مسلمة انتقدها بـ "إحدى الدول" قاصدا دولة قطر، في إطار المزاعم السعودية بأنها تمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج.

  • قبل يومين حذر آل الشيخ من الثورات التي قال إنها "مسماة كذبا وزورا وبهتانا بثورات الربيع العربي" قائلا "إنما هي الثورات السامة المهلكة للإنسان العربي المسلم، وإنما هي الخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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