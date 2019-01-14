شاهد: تحطم طائرة عسكرية إيرانية ومصرع 15 راكبا

نقلت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) عن الجيش الإيراني، قوله إن طائرة الشحن التي تحطمت في إقليم البرز، اليوم الاثنين كانت، عسكرية وإن 15 من بين 16 شخصًا كانوا على متنها قتلوا.

ويبدو أن قائد الطائرة لم يتمكن من السيطرة عليها لدى الهبوط، ما أدى إلى خروجها عن المدرج واصطدامها بجدار المطار لتدخل حيا سكنيا مجاورًا.

تحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني قرب طهران ومصرع 15 راكبا (رويترز)

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