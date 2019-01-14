شاهد: الاحتلال يحاصر قبة الصخرة ويعتدي على مدير الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بالضرب على مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، خلال تقدمه لمسيرة احتجاجية بمحيط مسجد قبة الصخرة لفك الحصار عن المتواجدين داخله.

وتواصل قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم الاثنين، محاصرة مُصلين وعدد من حراس وسدنة مسجد قبة الصخرة بالأقصى، فيما سمحت لعشرات المستوطنين وعلى رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف أوري أرئيل، اقتحام المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

حصار وغليان:

عناصر من شرطة الاحتلال حاصرت، صباح اليوم الإثنين، عددًا من الحراس والسدنة داخل مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك.

حراس وسدنة مسجد الصخرة كانوا قد منعوا اقتحام أحد عناصر شرطة الاحتلال الى المسجد بقبعته التلمودية (كيبا) واضطروا إلى اغلاق أبواب مسجد الصخرة بعد إصرار شرطة الاحتلال على اقتحامه، وعدم خلع الـ(كيبا) عن رأس أحدهم.

شرطة الاحتلال تحاصر مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول المصلين . pic.twitter.com/xRzSSGBY6v — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2019

لتوتر ساد المسجد الأقصى ومحيط مسجد الصخرة، فيما تحاول شرطة الاحتلال اقتحام المسجد وسط حالة من الاستنفار بين صفوف حراس وسدنة المسجد وإدارة الأوقاف الاسلامية.

حالة التوتر والغليان امتدت من الأقصى إلى شوارع وحارات البلدة القديمة وأسواقها وسط نداءات بالتوجه إلى باحاته للدفاع عنه، وعن المحاصرين، بداخل مسجد قبة الصخرة.

المقدسيين داخل البلدة القديمة بدؤوا بالتوافد فور سماعهم أنباء حصار المصلين والعاملين داخل مسجد قبة الصخرة، من بينهم مشايخ القدس والأوقاف الإسلامية.

#قروب_جزائسطين

نظرا للظروف الامنية في قبة الصخرة تم توحيد صلاة الظهر عند قبة الصخرة وتوافد المئات إلى صحن قبة الصخرة .

# الاقصى لن يقسم pic.twitter.com/3w3sOlHzS3 — abdallah-Gaza (@abdallahagaza) January 14, 2019

المصلون في المسجد الأقصى، نظموا مسيرة حاشدة أمام مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشرعت مئات الحناجر تصدح بهتاف واحد هو "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، وما زال المشاركون في المسيرة يرددون الهتافات.

وصول تعزيزات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة ومحاولتها دفع المواطنين عن محيط مسجد قبة الصخرة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعربد في مسرى رسول الله ﷺ .. جنود الاحتلال يحاصرون مصلى قبة الصخرة في #المسجد_الأقصى المبارك ويمنعون المصلين من دخوله لأداء صلاة الظهر. pic.twitter.com/luncpSWBkh — رضوان الأخرس (@rdooan) January 14, 2019

في وقت لاحق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الشيخ الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية لحماية المحاصرين، وفك الحصار عنهم بمحيط مسجد قبة الصخرة في الأقصى.

حالة التوتر ازدادت حدتها مع تزايد عدد المصلين المحتشدين حول أبواب مسجد الصخرة المشرفة للضغط على الاحتلال لفك الحصار عنه.

قوات الاحتلال منعت دخول رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ واصف البكري، وعدد من مسؤولي الأوقاف لمسجد الصخرة، وسط أجواء شديدة التوتر ما زالت سائدة حتى الآن.

تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس:

نستنكر ما يجرى في المسجد الأقصى المبارك على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس المتمثلة باستمرار محاولاتهم التدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة أسفل الأقصى؛ تأتي بحجة التنقيب عن آثار مزعومة.

البرامج الاستيطانية المكثفة بالقدس ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.

ندعو المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل للحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.

بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:

ندين ما يجري في الأقصى، ونناشد أبناء شعبنا القادرين على الوصول إلى ساحات الاقصى التوجه فورًا للدفاع عن الأقصى وحراسه.

نحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف الخطير الذي قد يشعل الوضع من جديد داخل المدينة المقدسة.

ما يفعله الاحتلال يعني استمرار لكل الممارسات العنصرية الخطيرة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد مدينة القدس الفلسطينية، وسكانها، ومقدساتها.