تقرير: ترمب طلب إغراق زوارق إيرانية بالخليج

كشف تقرير إخباري أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب إغراق زوارق هجومية إيرانية "تتحرش" بأسطول البحرية الأمريكية في الخليج، الأمر الذي من شأنه إشعال حرب أمريكية إيرانية.

موقع "أكسيوس" الإخباري نشر التقرير نقلا عن مصادر قال إنها سمعت الأمر مباشرة من ترمب في مكتبه بالبيت الأبيض ومصادر أخرى على علم بتلك الأوامر.

أبرز ما جاء في التقرير