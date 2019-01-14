ترمب: لم أعمل يوماً لحساب روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين إنه لم يعمل "يوماً لحساب روسيا".

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صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) فتح في عام 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لحساب روسيا.

ترمب قال من حدائق البيت الأبيض "لم أعمل يوماً لحساب روسيا".

ترمب: أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال.

ترمب : أعتقد أن الذين فتحوا هذا التحقيق، إنما فعلوا ذلك لأنني أقلت جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ترمب: إقالة كومي كان عملا ممتازا من أجل بلدنا.

ترمب نفى أن يكون قد أخفى عن إدارته تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة جمعت الرئيسين في هلسكني في يوليو/تموز 2018.

ترمب: لا أعرف شيئا على الإطلاق عن هذا الأمر، يوجد الكثير من الأخبار الكاذبة، إنه لقاء تكلل بالنجاح.

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