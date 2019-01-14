تدشين منتدى للغاز بالقاهرة بحضور وزير الطاقة الإسرائيلي

أعلنت مصر أنها أنشأت مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ودول أخرى منتدى للغاز في شرق المتوسط، خلال اجتماع بالقاهرة شهد مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى منذ ثورات الربيع العربي.

التفاصيل

وزارة البترول المصرية قالت اليوم الإثنين إن دولا بشرق المتوسط اجتمعت اليوم واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

بيان للوزارة: وزراء الطاقة المجتمعين اليوم من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية اتفقوا على إنشاء المنتدى.

البيان: من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

الوزارة أضافت أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.

احتفاء إسرائيلي

احتفى الإعلام الإسرائيلي بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في الاجتماع.

صفحة "إسرائيل بالعربية" وهي الحساب الرسمي بالعربية لدولة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تسجيلا مصورا للوزير يتحدث فيه عن سعادته بالمشاركة.

الحساب: تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر إقليمي لشؤون الغاز في القاهرة. هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي".

شتاينيتس من القاهرة: هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر.

تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة إلاسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر اقليمي لشؤون الغاز في القاهرة. هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي. يقول شتاينيتس من القاهرة: "هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر" pic.twitter.com/14uMz2rr2T — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 14, 2019

اليوم عُقد الإجتماع الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس الذي تلقى دعوة مصرية رسمية لحضور هذا المنتدى، والسفير الإسرائيلي جوفرين. وأعلنت سفارة إسرائيل في مصر: يعد هذا المنتدى خطوة رئيسية في التعاون بين إسرائيل ومصر والمنطقة برمتها. pic.twitter.com/urfZfalPBy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 14, 2019

"الغاز الإسرائيلي" قريبا في مصر وزير الطاقة الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال أشهر قليلة".

الوزير: حجم صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر سيتضاعف بعد دخول حقل لوثيان حيز التشغيل الكامل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

الوزير: إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات. الدعوة للاجتماع