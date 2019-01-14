انتهاء حصار مسجد قبة الصخرة وانسحاب قوات الاحتلال

انتهى حصار مسجد قبة الصخرة اليوم الاثنين بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المصلين.

وكان الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى قد صرح في وقت سابق أن ساحات المسجد شهدت توترا منذ الصباح بعد رفض حراسه السماح لأحد أفراد قوات الاحتلال الدخول إلى قبة الصخرة مرتديا قلنسوة.

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الكسواني قال إن قوات الاحتلال حاصرت قبة الصخرة ومنعت دخول المصلين وكانت "تريد اعتقال بعض من بداخلها وهذا لن يحدث". وأضاف من على فراش داخل مركز صحي في المسجد الأقصى بعد إصابته نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه "القوات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري".

تجمع عشرات المصلين أمام باب قبة الصخرة وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

المصلون كانوا يريدون الدخول لمنع اعتقال من بالداخل بينما انتشرت قوات إسرائيلية في محيط المكان.

بعد مفاوضات امتدت لساعات بين مسؤولي الأوقاف في المسجد الأقصى وشرطة الاحتلال، انتهت الأزمة بانسحاب القوات الاحتلال من محيط قبة الصخرة ودخول المصلين إليها وخروج من كانوا بداخلها.

أظهرت لقطات فيديو اعتقال قوات الاحتلال لعدد من حراس المسجد الأقصى ممن كانوا بداخل قبة الصخرة بعد خروجهم من ساحات المسجد.

استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى قيام شرطة الاحتلال باعتقال عدد من حراس المسجد الاقصى "لقيامهم بواجبهم بالدفاع عن المسجد الأقصى".

دائرة الأوقاف طالبت في بيان "بالإفراج الفوري عن حراس المسجد الأقصى المبارك ووقف جميع الاجراءات والممارسات غير المسبوقة التي تنهتك حرمة المسجد".

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله طالب في تغريدة على تويتر "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

إزاء ما يجري في باحات المسجد الأقصى من انتهاكات اسرائيلية سافرة وممارسات عدوانية ومستفزة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، لوضع حد للاستهتار الاسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها، واتخاذ اجراءات فاعلة لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها بحق مقدساتنا المسيحية والاسلامية. — Rami Hamdallah (@RamiHamdalla) January 14, 2019

حصار قبة الصخرة