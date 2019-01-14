الرئيس السوداني يزور دارفور قبيل التظاهرات في الإقليم

شارك الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، في تجمع عام في دارفور عقب أول تظاهرات شهدها الاقليم مساء الأحد في (غرب السودان) منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد حكمه.

وأظهرت مشاهد للتلفزيون الرسمي حشدًا يحيي البشير في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعدما شهدت، أمس الأحد، تظاهرة مناهضة للحكومة هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات في السودان منتصف ديسمبر/كانون الأول.

التغيير عبر الانتخابات:

الرئيس السوداني عمر البشير،أكد أمام أنصاره في إقليم دارفور أن "الحكومة لن تغير بالمظاهرات" المناهضة له والتي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

كلام البشير -الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري قاده عام 1989 على حكومة الصادق المهدي المنتخبة – جاء خلال زيارته نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور عقب تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها هذه المنطقة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف ديسمبر/كانون الأول.

البشير قال" نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق"، وتابع "هناك من يريد عدم استقرار السودان، ويريدون استمرار الصراع، لا يعجبهم الاستقرار في دارفور.

الرئيس السوداني شكر الدول التي ساندت السودان وأرسلت وفودًا داعمة له ولحكومته، وذكر منها مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا.

أمس الأحد، انضمت مدينتا الفاشر ونيالا بإقليم دارفور، للاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي للمرة الأولى وفق وسائل الإعلام.

هذه هي ثالث زيارة للبشير لولاية سودانية، منذ بدء الاحتجاجات؛ إذ زار ولاية الجزيرة (وسط) وولاية نهر النيل (شمال).

تمدد الاحتجاجات واتساع رقعتها:

الاحتجاجات تتجدد في منطقة بحري بالعاصمة السودانية