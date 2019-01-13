لجنة حكومية: ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 24 شخصا

قال عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام بشأن احتجاجات السودان التي بدأت الشهر الماضي، أمس السبت، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24، بدون إيضاحات لظروف مقتلهم.

وأعلنت النيابة العامة بالسودان، أنها تحقق في بلاغات بـ24 وفاة و131 إصابة سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تصريحات رئيس لجنة التحقيق:

جملة عدد القتلى 24 كالآتي: ثلاثة في ولاية النيل الأبيض وتسعة في القضارف وستة في نهر النيل وثلاثة في الشمالية وثلاثة بأم درمان.

22 سودانيًا قتلوا في الأحداث ولحق بهم اثنان من المصابين في ولاية القضارف كانا في المستشفى ليصبح عدد القتلى 24.

عدد الإصابات التي دونت بلاغات بها بلغت 131 إصابة.

التحقيقات مستمرة في بلاغات الوفاة، وتم في هذا الصدد استجواب أولياء الدم (ذوو المتوفين) والطب الشرعي.

نناشد أولياء الدم والشهود التقدم للنيابة العامة بأي معلومات عن حالات الوفاة الـ24، والتعاون مع النيابة في ذلك.

لم يتم إعطاء أي تفاصيل حول أسباب وفاة المتظاهرين.

عاجل

توفي قبل قليل طالب الطب في السنة الرابعة حسن محمد عمر الذي أصيب في #موكب25ديسمبر برصاصة في عنقه. #مدن_السودان_تنتفض#تسقط_بس pic.twitter.com/RFt8V5ibTB — Sudan Change Now (@Sudanchangenow) January 12, 2019

منظمات حقوق الإنسان أعطت رقمًا أعلى لحصيلة القتلى، فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن 40 شخصًا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم أطفال ورجال إسعاف.

خلفية: