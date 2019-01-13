رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا آلاف الأهداف بسوريا ودول أخرى

قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أمس السبت، إن الجيش هاجم آلاف الأهداف في سوريا وعدة دول قريبة وأخرى بعيدة (لم يسمها)، خلال السنوات الأربع الماضية.

وأدلى آيزنكوت –الذي سينهي مهامه كرئيس للأركان الأسبوع المقبل بعد 4 سنوات قضاها في منصبه- بتلك التصريحات في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية).

أبرز تصريحات آيزنكوت:

أفخر بالعمليات التي قام بها الجيش بدون الاضطرار لخوض حرب كبيرة.

إسرائيل أصبحت أكثر أمنًا، لكنها تواجه العديد من التحديات ومن أبرزها إيران.

التهديد الإيراني -وخاصةً النووي- أكثر ما أزعجني خلال فترة عملي.

إيران تحاول فتح جبهة ثانية وإقامة بنية تحتية عسكرية خاصة بها في سوريا.

إذا نظرنا إلى الخلف 4 سنوات، أعتقد أن التوازن الاستراتيجي لدولة إسرائيل قد تحسن (في إشارة إلى فترة توليه رئاسة الأركان).

الجيش أوصى بضرورة مواصلة الهجمات في سوريا ضد تمركز إيران لمنعها من زيادة نفوذها وقوتها.

حزب الله لا يمتلك قدرات صاروخية كبيرة.

إسرائيل كانت مستعدة لمعركة في غزة، لكن الجيش لم يفكر بمثل هذا الخيار (دون تفصيل).

الجيش جاهز للحرب أكثر من أي مرة في العشرين سنة الماضية.

رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت, ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، قال إيزنكوت إن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية التي تنتهجها بلاده حاليًا، هي التركيز على محاربة إيران وليست حركة حماس في قطاع غزة، لأن قتال عدو ضعيف يُضعفك.

واعترف إيزنكوت، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات ضد آلاف الأهداف العسكرية الإيرانية والميليشيات التابعة لها داخل سوريا، دون اعتراف رسمي من تل أبيب بمسؤوليتها عن الغارات.

وأوضح أن إيران أنفقت نحو 16 مليار دولار في سبع سنوات لإنشاء جيش من الميليشيات الحليفة في سوريا، لكنها فشلت نتيجة الهجمات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وفق قولة.

وقبل أسبوع، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في لقاء بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن إسرائيل والدول الحلفاء.

غارات على غزة:

https://twitter.com/hkP4qIlvXemncYt/status/1084258865758253056?ref_src=twsrc%5Etfw