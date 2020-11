تحقيق إف بي آي بشأن ترمب يصل الكونغرس.. والبيت الأبيض يرد بعنف

تناقش لجنة بمجلس النواب الأمريكي تقريرا إخباريا قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أجرى تحقيقا بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب عمل لحساب روسيا ضد مصالح أمريكا.

التفاصيل

صحيفة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت أن التحقيق بدأ خلال الأيام التي تلت إقالة ترمب جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات في مايو/ أيار 2017، وقالت إنه كان من المتعين أن يجري محققون من المكتب في مجال مكافحة التجسس تحقيقات فيما إذا كانت تصرفات ترمب شكلت تهديدا محتملا للأمن القومي.

جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب قال إن لجنته "ستتخذ خطوات من أجل فهم كل من إجراءات الرئيس، ورد مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا السلوك بشكل أفضل خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف أن النواب سيسعون إلى حماية المحققين من "الهجمات المشوشة على نحو متزايد" للرئيس.

نادلر في بيان: ليس هناك ما يدعو للتشكيك في جدية أو مهنية مكتب التحقيقات الفيدرالي مثلما فعل الرئيس في رد فعله على هذه الرواية".

نادلر: لقد علمنا من هذا التقرير أنه، حتى في بداية إدارة ترمب، كان سلوك الرئيس شاذا ومثيرا للقلق جدا إلى حد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي شعر بأنه مضطر للقيام بهذا الإجراء غير المسبوق وهو فتح تحقيق في مجال مكافحة التجسس مع رئيس أثناء وجوده بالسلطة.

رد عنيف من ترمب وإدارته

رفض البيت الأبيض مقال الصحيفة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بوصفه "سخيفا" في حين هاجم ترمب نفسه كومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في تغريدات على تويتر يوم السبت.

ساره ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: جيمس كومي تمت إقالته لأنه متحيز مأجور وفاقد للمصداقية، وفي الواقع، كان الرئيس متشدداً تجاه روسيا.

وزير الخارجية مارك بومبيو في مقابلة مع شبكة سي بي إس: الفكرة الواردة في مقالة نيويورك تايمز ومفادها أن ترامب كان يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة، سخيفة في ذاتها ولا تستحق الرد.

ترمب: علمت للتوّ من نيويورك تايمز الفاشلة أن مديري إف بي آي السابقين الفاسدين، الذين تمت إقالتهم جميعاً تقريباً أو إجبارهم على مغادرة الوكالة بسبب أسباب سيئة للغاية، فتحوا تحقيقاً بشأني دون سبب ولا دليل، بعدما طردت جيمس كومي الفاسد.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

ترمب: إف بي آي كان في حالة اضطراب كامل بسبب إدارة كومي السيئة. كانت إقالتي لجيمس كومي يوماً عظيماً بالنسبة لأمريكا.

….the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

كومي رد بتغريدة عبارة عن اقتباس للرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت يقول فيها: أطلب منكم الحكم عليّ استناداً إلى الأعداء الذين صنعتهم.

“I ask you to judge me by the enemies I have made.” — FDR — James Comey (@Comey) January 12, 2019

تحقيق إف بي آي