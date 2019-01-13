تحقيق إف بي آي بشأن ترمب يصل الكونغرس.. والبيت الأبيض يرد بعنف

ساره ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: جيمس كومي تمت إقالته لأنه متحيز مأجور وفاقد للمصداقية، وفي الواقع، كان الرئيس متشدداً تجاه روسيا.

وزير الخارجية مارك بومبيو في مقابلة مع شبكة سي بي إس: الفكرة الواردة في مقالة نيويورك تايمز ومفادها أن ترامب كان يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة، سخيفة في ذاتها ولا تستحق الرد.