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سياسة|فلسطين

برنامج الغذاء العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين

13/1/2019

أعلن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أن المنظّمة الإنسانية الدولية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب نقص التمويل.

التفاصيل
  • مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية ستيفن كيرني أعلن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
  • كيرني: 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقّونها بنسبة 20 %.
  • كيرني: خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.
  • قرار تقليص المساعدات يأتي بسبب "تراجع تدريجي" في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولا سيما خفض مساهمة الولايات المتحدة التي تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.    

 

خلفية
  • المنظّمة أعلنت أنها قدّمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.
  • وجه برنامج الغذاء العالمي في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 نداء للمانحين لسد عجز بلغ 57 مليون دولار، وهو يبحث حاليا عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز.
  • في قطاع غزة، يعتمد 80% من السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.    
  • أوقفت الإدارة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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