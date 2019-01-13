برنامج الغذاء العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين

أعلن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أن المنظّمة الإنسانية الدولية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب نقص التمويل.

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مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية ستيفن كيرني أعلن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير/كانون الثاني.

كيرني: 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقّونها بنسبة 20 %.

كيرني: خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.

قرار تقليص المساعدات يأتي بسبب "تراجع تدريجي" في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولا سيما خفض مساهمة الولايات المتحدة التي تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.

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