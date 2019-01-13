برنامج الغذاء العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين

أعلن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أن المنظّمة الإنسانية الدولية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب نقص التمويل.
التفاصيل
- مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية ستيفن كيرني أعلن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
- كيرني: 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقّونها بنسبة 20 %.
- كيرني: خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.
- قرار تقليص المساعدات يأتي بسبب "تراجع تدريجي" في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولا سيما خفض مساهمة الولايات المتحدة التي تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.
خلفية
- المنظّمة أعلنت أنها قدّمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.
- وجه برنامج الغذاء العالمي في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 نداء للمانحين لسد عجز بلغ 57 مليون دولار، وهو يبحث حاليا عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز.
- في قطاع غزة، يعتمد 80% من السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.
- أوقفت الإدارة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.