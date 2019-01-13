إيران تقترب من إنتاج يورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاده اقتربت من إنتاج وقود يورانيوم للمفاعلات بدرجة نقاء أعلى من المستوى المسموح لها بموجب الاتفاق النووي.

التفاصيل:

محطة تلفزيون إيرانية نقلت عن صالحي قوله إن الإجراءات الأولية "بدأت لتصميم وقود حديث (بنسبة نقاء) 20 بالمئة، ونحن على وشك (تحقيق) ذلك. هذا المنتج مختلف عن الوقود السابق الذي كانت نسبته 20 بالمئة، وبوسعنا توصيل الوقود لأي مفاعل مشيد مثل مفاعل طهران".

المسؤول الإيراني أضاف "مفاعل طهران يعمل حتى الآن بوقود قديم، لكن الوقود الحديث يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة".

صالحي أوضح أن هناك تقدما في " الصناعة والعلوم النووية… يتيح لنا أن نصمم الوقود الجديد بأنفسنا بدلا من التقليد واستخدام تصميمات جهات أخرى".

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