إيران تحتج لدى بولندا على قمة أمريكية تستهدف طهران

استدعت الخارجية الإيرانية دبلوماسيا بولنديا كبيرا للاحتجاج على مشاركة بلاده للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير شباط ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

بومبيو: يشمل هذا عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار.

مسؤول بالخارجية الإيرانية أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملا عدائيا لإيران" وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.

القائم بالأعمال البولندي قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء.

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