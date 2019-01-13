أم سورية تحرق نفسها وأطفالها بسبب الجوع

أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية، على إحراق نفسها لعدم تمكنها من تأمين الطعام لأطفالها الثلاثة منذ عدة أيام.

وقبل أيام، توفيّت طفلتان في مخيم الركبان، بسبب البرد القارس وانعدام الرعاية الطبية في المخيم.

تصريحات الناطق باسم الإدارة المدنية بمخيم الركبان، خالد العلي:

الأم السورية تدعى سندس فتح الله (28 عامًا) أضرمت النيران في نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام.

الجيران قاموا بإخماد الحريق وإخراج سندس وأطفالها الثلاث من داخل الخيمة.

الخيمة احترقت بالكامل وتم نقل السيدة وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات أردنية.

سندس وطفلها الذي عمره شهرًا، أصيبا إصابات بليغة في حين كانت إصابة الطفلين الآخرين طفيفة.

مأساة بمخيم الركبان:

مخيم الركبان يقع جنوبي شرق سوريا قرب الحدود السورية الأردنية، ويبعد حوالي 13 كيلومترًا، عن قاعدة التنف التي تتواجد بداخلها القوات الأمريكية إضافة الى عدد من فصائل المعارضة.

المخيم يعاني منذ أكثر من سنة من حصار قاسٍ تتقاذف مسؤوليته أربع جهات رئيسة، هي نظام الأسد وروسيا والأردن والولايات المتحدة.

المخيم يشهد بين الفترة والأخرى تسجيل حالات وفاة لأطفال بسبب نقص الرعاية الصحية والطبية، والغذاء، إضافة لموجات البرد القارس التي تضرب المنطقة، وفق تقارير محلية.

#مخيم_الركبان #تدمر

كل ما نقل عن السيدة سندس فتح الله من #نازحي مدينة تدمر أنها أحرقت نفسها وأولادها بسبب عدم توفر الأكل عار عن الصحة وقد نشبت النيران بسبب التدفئة ضمن الخيمة ما اثر عليها وعلى اطفالها وهي تحاول انقاذهم

نتمى لها الشفاء العاجل ولإطفالها — المركز الإعلامي تدمر (@MediaPalmyra) January 13, 2019

أهالي المخيم الذين يزيد عددهم على 40 ألف شخص، يعانون من البرد الشديد بسبب عدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها بالتدفئة، ولعدم قدرتهم على شراء المواد النفطية.

يتراوح سعر لتر المازوت (السولار) الذي يصلهم عبر مناطق سيطرة القوات الحكومية بسعر يتراوح بين 500 و700 ليرة سورية ما يعادل دولار إلى دولار ونصف الدولار، بينما يبلغ سعره الأصلي أقل من نصف دولار للتر.

أسعار المواد الغذائية والخضراوات ترتفع عدة أضعاف عن سعرها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وسط غياب كامل للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات إنسانية لسكان المخيم، بحسب العلي.

مخيم الركبان.. نموذج صارخ لتفاقم الأزمة الإنسانية في #سوريا تحت أنظار المجتمع الدولي pic.twitter.com/EGz3nDcORf — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 12, 2018

خلفيات:

خلال العام الماضي توفي في مخيم الركبان أكثر من 20 شخصًا بسبب عدم توفر الخدمات الطبية وعدم تمكنهم من الخروج من المخيم والتوجه إلى المستشفيات سواء داخل الأراضي السورية أو إلى الأردن.

الأمم المتحدة تُدخل في أحيان متباعدة مساعدات طبية وغذائية إلى المخيم لا تتناسب مع عدد قاطنيه، وذلك لأن نظام الأسد ومن ورائه روسيا من يفرض على الأمم المتحدة توقيت الدخول والخروج إلى المخيم، وفق تقارير محلية.

قوات النظام السوري تسعى للسيطرة على المخيم بعد خروج القوات الأمريكية الموجودة في منطقة التنف قرب المخيم.

قبل أيام، أعلن أعضاء المجلس المحلي في المخيم، عن رفضهم مغادرة المخيم والعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري الذي تسبب في تهجير أهالي المخيم بشكل قسري ويشكل خطرًا على أرواحهم وحريتهم، بالإضافة إلى التغير الديموغرافي الذي حصل لمدنهم وبلداتهم، وفق تقارير محلية.