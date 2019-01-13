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سياسة

أمريكا تهدد شركات ألمانية بعقوبات محتملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/1/2019

قال مسؤول أمريكي كبير الأحد إن السفير الأمريكي لدى ألمانيا حذر الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تقوده روسيا من أنها قد تواجه عقوبات إذا أصرت على المشروع.

التفاصيل
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهم ألمانيا بأنها "أسيرة" لموسكو بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وحثها على وقف العمل في خط أنابيب الغاز الذي يتكلف 11 مليار دولار.
  • يسبب خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، شقاقا بين ألمانيا وحلفائها لأنه سيحرم أوكرانيا من رسوم عبور الغاز المربحة التي تحصلها حاليا.
  • السفارة الأمريكية ذكرت أن السفير ريتشارد غرينيل تطرق لهذه المسألة في خطاب أُرسل إلى عدة شركات.
  • المتحدث باسم السفارة: الخطاب يذكّر الشركات التي تعمل في قطاع خط الأنابيب الروسي لتصدير الطاقة بأنها مهددة بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

 

خلفية

  • تتهم ألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوربيين واشنطن باستغلال القانون للتدخل في السياسة الخارجية وسياسة الطاقة للدول الأخرى بسبب تطبيقه خارج أراضيها.
  • لم يصدر رد فعل مباشر علي خطاب غرينيل من الحكومة الألمانية أو الشركات المشاركة في نورد ستريم-2.
  • تنفذ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم المشروع بالتعاون مع شركائها الغربيين يونيبر وفنترسهال وإنجي وأو.إم.في النمساوية ومجموعة شل البريطانية الهولندية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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