أمريكا تهدد شركات ألمانية بعقوبات محتملة

قال مسؤول أمريكي كبير الأحد إن السفير الأمريكي لدى ألمانيا حذر الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تقوده روسيا من أنها قد تواجه عقوبات إذا أصرت على المشروع.
التفاصيل
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهم ألمانيا بأنها "أسيرة" لموسكو بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وحثها على وقف العمل في خط أنابيب الغاز الذي يتكلف 11 مليار دولار.
- يسبب خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، شقاقا بين ألمانيا وحلفائها لأنه سيحرم أوكرانيا من رسوم عبور الغاز المربحة التي تحصلها حاليا.
- السفارة الأمريكية ذكرت أن السفير ريتشارد غرينيل تطرق لهذه المسألة في خطاب أُرسل إلى عدة شركات.
- المتحدث باسم السفارة: الخطاب يذكّر الشركات التي تعمل في قطاع خط الأنابيب الروسي لتصدير الطاقة بأنها مهددة بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
خلفية
- تتهم ألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوربيين واشنطن باستغلال القانون للتدخل في السياسة الخارجية وسياسة الطاقة للدول الأخرى بسبب تطبيقه خارج أراضيها.
- لم يصدر رد فعل مباشر علي خطاب غرينيل من الحكومة الألمانية أو الشركات المشاركة في نورد ستريم-2.
- تنفذ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم المشروع بالتعاون مع شركائها الغربيين يونيبر وفنترسهال وإنجي وأو.إم.في النمساوية ومجموعة شل البريطانية الهولندية.