هواوي تفصل موظفا ألقي القبض عليه في بولندا بتهمة التجسس

قالت شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات إنها فصلت موظفا صينيا اعتقلته بولندا بتهمة التجسس.
التفاصيل:
- هواوي قالت في بيان إن التصرفات المزعومة لموظفها "لا علاقة لها بالشركة".
- الشركة الصينية: القرار اتخذ لأن الواقعة أضرت بسمعة الشركة.
- السلطات البولندية ألقت القبض الجمعة على وانغ وي جينغ الموظف في "هواوي" ومسؤول أمني بولندي سابق بتهمة التجسس.
- موظف "هواوي" يحمل الجنسية الصينية، وهو مسؤول عن المبيعات للعملاء من القطاع العام في بولندا.
- المحتجز الثاني مسؤول سابق رفيع المستوى بوكالة الأمن الداخلي البولندية، وكان يعمل لدى شركة "أورانج بولسكا" لتشغيل شبكات المحمول.
- السلطات البولندية فتشت مقرات "هواوي" و"أورانج بولسكا".
- المتحدث باسم رئيس وكالة الاستخبارات البولندية ستانيسلاو زاريان قال إنه في حالة إدانتهما، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات.
- حثت وزارة الخارجية الصينية "الدولة المعنية" على ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني والتعامل مع القضية "بإنصاف" وبما يتماشى مع القانون.
خلفية:
- يتعرض العاملون في هواوي، التي تعد أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، لعمليات تدقيق شديدة في دول أوربا الغربية والولايات المتحدة وكندا.
- السلطات الأمريكية تتهم الشركة بأن بيجين ربما تستخدم أجهزتها في التجسس.
- الولايات المتحدة تحث الحكومات الأوربية على منع "هواوي" من تولي أعمال في شبكات الاتصالات لديها، في ظل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
- ألقت السلطات الكندية القبض على منغ وان المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز تشو في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بطلب من الولايات المتحدة.
- أُفرج عن منغ، 46 عاما، بكفالة عشرة ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار أمريكي) يوم 11 ديسمبر كانون الأول وهي تقيم الآن بأحد منزليها في فانكوفر بينما تحاول مقاومة تسليمها للولايات المتحدة.
- يتحتم على منغ ارتداء جهاز مراقبة في الكاحل والبقاء في المنزل من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا.