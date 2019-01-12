مسؤول أمريكي: لا إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران السبت إن بلاده لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، مؤكدا رغبة واشنطن في القضاء على أي مصدر دخل لإيران.
التفاصيل
أبرز تصريحات هوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي:
- تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا.
- نريد بالفعل أن نحرم النظام الإيراني من العائدات.
- ثمانون بالمئة من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط وهي الدولة رقم واحد التي "ترعى الإرهاب".
- نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاجها.
- نريد اتفاقا جديدا أفضل مع إيران، لكننا في تلك الأثناء نحرم النظام الإيراني من مليارات ومليارات الدولارات وهم يتعرضون لأزمة سيولة.
- طهران لن تعود لطاولة التفاوض دون ضغوط.
- واشنطن ترحب بخفض الصين لوارداتها من النفط الإيراني، وأتوقع انخفاضا أكبر في صادرات النفط الإيراني، ما زلنا في البداية فحسب.
خلفية
- بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط أشارت إلى أن صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة للشهر الثالث في يناير كانون الثاني.
- طهران تواجه صعوبات لإيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات مؤقتة.
- منحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني.
- يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو آيار عندما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى قائلا إن الاتفاق معيب ويصب في صالح طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران بعد تخفيفها بموجب الاتفاق.
- رفضت طهران إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وتقول إن برنامجها للصواريخ الباليستية، الذي يشكل مصدرا آخر لقلق واشنطن وحلفاء لها في المنطقة مثل إسرائيل والسعودية، دفاعي وغير قابل للتفاوض.