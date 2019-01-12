مسؤول أمريكي: لا إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني

قال برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران السبت إن بلاده لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، مؤكدا رغبة واشنطن في القضاء على أي مصدر دخل لإيران.

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أبرز تصريحات هوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي:

تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا.

نريد بالفعل أن نحرم النظام الإيراني من العائدات.

ثمانون بالمئة من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط وهي الدولة رقم واحد التي "ترعى الإرهاب".

نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاجها.

نريد اتفاقا جديدا أفضل مع إيران، لكننا في تلك الأثناء نحرم النظام الإيراني من مليارات ومليارات الدولارات وهم يتعرضون لأزمة سيولة.

طهران لن تعود لطاولة التفاوض دون ضغوط.

واشنطن ترحب بخفض الصين لوارداتها من النفط الإيراني، وأتوقع انخفاضا أكبر في صادرات النفط الإيراني، ما زلنا في البداية فحسب.

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