كندا تنتقد الصين بسبب احتجاز مواطنين كنديين

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الصين من جديد بسبب احتجاز كنديين اثنين ودافع عن اعتقال بلاده مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بناء على طلب الولايات المتحدة.

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