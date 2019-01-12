شاهد: القسام تكشف تفاصيل جديدة بشأن التوغل الإسرائيلي في نوفمبر الماضي

قالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إنها استولت على "أجهزة ومعدات تحوي أسرارا كبيرة" خلال تسلل قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

التفاصيل:

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة إن مقاتلي الكتائب سيطروا "على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها قد تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة".

أبوعبيدة: يجب على العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرا؛ كون أن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا عليه سيعطينا ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال الصهيوني.

أبوعبيدة: تمكنا من كشف خيوط العملية وهويـة أفراد القوة الخاصة التي قامت بأدوار استخباراتية وتدميرية في غزة وفي بعض الدول العربية.

أبوعبيدة: تم التحضير لعملية التوغل مسبقا بإدخال معدات لأماكن محددة واستخدام وثائق مزورة.

أبوعبيدة: القوة الإسرائيلية كانت تضم 15 جنديا تسللوا من منطقة وعرة عبر السياج الفاصل.

أبوعبيدة: اتخذنا قرارا مع فصائل المقاومة برد مؤلم للعدو وقادرون على كبح طغيانه.

أبوعبيدة: نقول للعملاء مـن الفلسطينيين بأن باب التوبة ما يزال مفتوحا وأيهم يستطيع استدراج مجموعة من العدو فسنرصد له مكافأة بمليون دولار.

خلفية: