شاهد: الفتاة السعودية رهف تصل كندا

وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون إلى مطار تورونتو بكندا بعد منحها حق اللجوء هناك، وكانت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند في استقبالها.

التفاصيل:

وزيرة الخارجية الكندية: رهف فتاة شجاعة، وقد وصلت إلى وطنها الجديد.

فريلاند: مفوضية اللاجئين كانت تسعى لإيجاد مكان آمن لرهف ونحن سعداء لتقديم حق اللجوء لها.

فريلاند: كندا تؤمن بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في العالم وإنقاذ امرأة واحدة هو رسالة بضرورة الالتفات إلـى وضع النساء في العالم أجمع.

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