شاهد: إصابات خطيرة بانفجار في مخبز بباريس

وقع انفجار قوي في مخبز بوسط باريس صباح اليوم ما أدى إلى سقوط جرحى، منهم 9 إصابات خطيرة وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة إثر تسرب محتمل للغاز، كما أعلنت الشرطة وصحفيون.

واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية، وأظهرت الصور الركام المتناثر في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى واشتعلت فيه النيران، كما تعرضت سيارات متوقفة لأضرار.

جرحى ودمار في انفجار باريس:

قال مصدر من الشرطة الفرنسية إن عددا من الأشخاص أصيبوا في انفجار كبير ربما يكون ناجما عن تسرب غاز في وسط باريس اليوم السبت، وذكرت الشرطة أن تسعة أشخاص إصاباتهم خطيرة.

هز الانفجار مباني على بعد مئات الأمتار من مكان الحادث ودمر الطابق السفلي بأكمله لمبنى في شارع تريفيز بمنطقة غراند بوليفار التجارية بوسط باريس.

ذكر مكتب الشرطة الفرنسية أن 20 شخصا أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت، في مخبز بسبب تسرب غازي، وفقا لما ذكرته صحيفة لوفيغارو.

انتشر رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الانفجار وتصاعد الدخان من أحد المباني.

هرع عناصر الإطفاء لإخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الإسعاف عددا من المصابين في مكان الحادثة.

أفادت وسائل الإعلام بأن العديد من الألواح الزجاجية تهشمت جراء الانفجار، وشوهد عناصر الإطفاء يخرجون شخصا على الأقل على حمالة من المبنى.

شرطة باريس كانت في حالة تأهب للمرة التاسعة على التوالي في يوم السبت بسبب احتجاجات السترات الصفراء وأغلقت شرطة مكافحة الشغب أجزاء كبيرة من وسط المدينة.

فرق الإنقاذ تقوم بإخراج امرأة من موقع الانفجار في باريس