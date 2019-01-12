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سياسة

تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات إلى الحدود مع إدلب السورية

دبابات الجيش التركي تنتشر على الحدود مع سوريا
دبابات الجيش التركي تنتشر على الحدود مع سوريا
12/1/2019

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات تركية ودبابات أجرت تدريبات عسكرية على الحدود مع سوريا السبت.

التفاصيل
  • الجيش التركي أرسل دبابات وعربات مدرعة إلى الحدود في اليوم الثاني من التعزيزات قرب محافظة إدلب التي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.
  • مصدر عسكري تركي قال يوم الجمعة إن الجيش التركي يقوم بعملية تناوب للقوات بالمنطقة، ورفض توضيح ما إذا كان ذلك يأتي استعدادا لعملية داخل محافظة إدلب ذاتها.
  • في وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزير خلوصي أكار تفقد، بصحبة رئيس الأركان العامة للجيش التركي ورئيس وكالة المخابرات، الوحدات العسكرية الحدودية وناقشوا "إجراءات إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".
  • أكار: نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستقرار في إدلب بما يتوافق مع اتفاق سوتشي. ويتواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا.
  • جاءت تصريحات أكار بعد يوم من إعلان روسيا أنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع تركيا لتحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب لكنها قالت إن موسكو قلقة من تزايد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار.
خلفية
  • عزز "مسلحون إسلاميون" سيطرتهم على إدلب بعد قتال استمر لأكثر من أسبوع مع مسلحين سوريين تدعمهم تركيا.
  • تثير نجاحات الجماعات المسلحة في الفترة الأخيرة الشكوك بشأن مستقبل اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول بين تركيا وروسيا الحليف الرئيسي لحكومة الأسد لتجنب هجوم للجيش السوري.
  • يقضي الاتفاق بطرد "الجماعات المتشددة المحظورة" من منطقة عازلة تمثل خطا للمواجهة.
  • يأتي التصعيد في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية للانسحاب من منطقة منفصلة من شمال وشرق سوريا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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