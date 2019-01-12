تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات إلى الحدود مع إدلب السورية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات تركية ودبابات أجرت تدريبات عسكرية على الحدود مع سوريا السبت.

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الجيش التركي أرسل دبابات وعربات مدرعة إلى الحدود في اليوم الثاني من التعزيزات قرب محافظة إدلب التي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.

مصدر عسكري تركي قال يوم الجمعة إن الجيش التركي يقوم بعملية تناوب للقوات بالمنطقة، ورفض توضيح ما إذا كان ذلك يأتي استعدادا لعملية داخل محافظة إدلب ذاتها.

في وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزير خلوصي أكار تفقد، بصحبة رئيس الأركان العامة للجيش التركي ورئيس وكالة المخابرات، الوحدات العسكرية الحدودية وناقشوا "إجراءات إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

أكار: نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستقرار في إدلب بما يتوافق مع اتفاق سوتشي. ويتواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا.

جاءت تصريحات أكار بعد يوم من إعلان روسيا أنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع تركيا لتحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب لكنها قالت إن موسكو قلقة من تزايد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار.

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