الفتاة السعودية رهف في الطريق إلى كندا: لقد فعلتها

منحت كندا الشابة السعودية حق اللجوء بعد فرارها إلى تايلاند ورفضها العودة إلى السعودية خشية على حياتها.
غادرت رهف القنون بانكوك الجمعة متجهة إلى كندا، في تطور مفاجئ عقب تلميحات قوية من مسؤولين بأنها ستتوجه إلى أستراليا.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال بعد إعلان السلطات التايلاندية أن الشابة السعودية غادرت إلى كندا: لقد منحناها اللجوء. نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم.
ترودو: أستطيع أن اؤكد أننا وافقنا على طلب الأمم المتحدة منح القنون اللجوء.
الهروب وطلب اللجوء
تايلاند رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت.
سرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.
في غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.
خلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.
في غضون أسبوع، حظيت رهف بأكثر من 100 ألف متابع لحسابها على تويتر، ما ساعدها في تجنب مصير أعداد لا تحصى من طالبي اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى بلادهم أو ينتهي بهم الأمر في مراكز احتجاز في بانكوك.
تايلاند سمحت للفتاة السعودية بالدخول وبدأت الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
رغم أن قضيتها تحركت بسرعة هائلة إلا أن التطورات الأخيرة التي أفضت إلى مغادرتها إلى كندا لا تزال غامضة.