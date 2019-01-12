الفتاة السعودية رهف في الطريق إلى كندا: لقد فعلتها

نشرت الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون (18 عاما) صورا لنفسها على ما يبدو على متن طائرة اليوم السبت في الطريق إلى سول قبل أن تغادر إلى كندا حيث حصلت على حق اللجوء.

التفاصيل

لا تظهر الصور، المنشورة على تويتر مع وسم (هاشتاج) "#بلد ثالث" و"#لقد فعلتها"، وجه رهف لكنها تظهر شخصا يمسك جواز سفر سعوديا.

قال مسؤول في المطار لرويترز إن رهف غادرت بانكوك على متن طائرة كورية في الطريق إلى سول أمس الجمعة في الساعة 11:37 مساء بالتوقيت المحلي (1637 بتوقيت غرينتش).

ستسافر رهف إلى تورنتو على متن رحلة أخرى من مطار إنتشون بالعاصمة الكورية.

جذبت رهف اهتمام العالم في الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة فندق بمطار بانكوك لمقاومة إعادتها إلى أسرتها التي تنفي أنها تسيء معاملتها.

اللجوء إلى كندا

منحت كندا الشابة السعودية حق اللجوء بعد فرارها إلى تايلاند ورفضها العودة إلى السعودية خشية على حياتها.

غادرت رهف القنون بانكوك الجمعة متجهة إلى كندا، في تطور مفاجئ عقب تلميحات قوية من مسؤولين بأنها ستتوجه إلى أستراليا.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال بعد إعلان السلطات التايلاندية أن الشابة السعودية غادرت إلى كندا: لقد منحناها اللجوء. نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم.

ترودو: أستطيع أن اؤكد أننا وافقنا على طلب الأمم المتحدة منح القنون اللجوء.

الهروب وطلب اللجوء