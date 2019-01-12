الغنوشي عن معاداة السعودية والإمارات للثورة التونسية: ربنا يهدينا ويهديهم

قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، إن تونس ستكون أول ديمقراطية عربية بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا عدم تطلعه لمنصب الرئاسة.

وأضاف الغنوشي خلال محاضرة وجلسة نقاش بعنوان "مسار الثورة بعد حصيلة ثماني سنوات.. رؤية واستشراف" أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يمكن أن يعتذر للشعب التونسي، متابعا "ينبغي ألا تقودنا رغبة الانتقام".

وردا على سؤال حول معاداة المحور السعودي الإماراتي للثورة التونسية، قال الغنوشي "ربنا يهدينا ويهديهم إن شاء الله".

أبرز تصريحات الغنوشي

النهضة ستشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة ولكن لم نحدد شكل المشاركة سواء بالدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين.

ليس لدي طموح في الترشح لانتخابات الرئاسة.

الثورة أعادتني إلى البلاد ولا أبغي أكثر من ذلك.

الثورة التونسية نجحت لأنها تحولت إلى انتقال ديمقراطي وستتحول إلى انتقال اقتصادي اجتماعي.

المصادقة بالإجماع على الدستور التوافقي أحد مؤشرات نجاح الثورة التونسية.

إسقاط قانون العزل السياسي وإجراء 4 استحقاقات انتخابية يؤكد نجاح الثورة.

أيدينا ممدودة لأي توافق سياسي يحقق أهداف الثورة.

الثورة التونسية نجحت في دحر الإرهاب والحفاظ على أركان الدولة.

نؤكد التزامنا بمشار العدالة الانتقالية وجبر ضرر الضحايا ثم إعلان المصالحة الوطنية الشاملة.

نريد تفعيل قانون العدالة الانتقالية وإعادة الاعتبار للضحية وتعويضه.

لا يوجد تنظيم سري في النهضة ينفذ أعمالا إجرامية.

النهضة لم تعلن يوما أن التوافق مع نداء تونس انتهى.

هناك شعوب حصلت على الحرية ولم تحافظ عليها بينما التونسيون قاموا بثورتهم السلمية ونجحوا في الحفاظ عليها.

حركة النهضة تتبنى الحرية الاقتصادية من منظور اجتماعي وندعم اتحاد الشغل.

لا قطيعة بين الحكومة واتحاد الشغل ونعتقد أنه سيحدث توافق يبعد عن البلاد خطر الإضراب العام.

ما قام به الجيش في تونس ليس من قبيل ما قامت به الجيوش في بعض بلدان المشرق.

حدث تجديد في الطبقة السياسية التونسية بعد الثورة لكننا بحاجة إلى إعادة توزيع للثروة.

لا قطيعة بين أطراف الحكم في تونس ونرى أن سياسة التوافق لا بديل عنها.

لم تستقر روح الديمقراطية في تونس بعد وهناك نزعات ورغبات في الإقصاء وتلك مشاريع حروب أهلية.

رفضت قانون تحصين الثورة الذي كان ينص على إقصاء من عملوا مع نظام بن علي لأنه يقسم الثورة.

نتوافق مع رئيس الدولة فيما يخصه وكذلك نتوافق مع رئيس الحكومة في اختصاصاته ولا تناقض في ذلك.

الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى يستهدفون حركة النهضة بالتشويه لأنهم غير قادرين على منافستنا.