الغنوشي عن معاداة السعودية والإمارات للثورة التونسية: ربنا يهدينا ويهديهم

قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، إن تونس ستكون أول ديمقراطية عربية بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا عدم تطلعه لمنصب الرئاسة.
وأضاف الغنوشي خلال محاضرة وجلسة نقاش بعنوان "مسار الثورة بعد حصيلة ثماني سنوات.. رؤية واستشراف" أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يمكن أن يعتذر للشعب التونسي، متابعا "ينبغي ألا تقودنا رغبة الانتقام".
وردا على سؤال حول معاداة المحور السعودي الإماراتي للثورة التونسية، قال الغنوشي "ربنا يهدينا ويهديهم إن شاء الله".
#راشد_الغنوشي: ينبغي ألا تقودنا رغبة الانتقام ويمكن أن يعتذر #بن_علي للشعب التونسي#النهضة_التونسية #تونس #الربيع_العربي #الثورة pic.twitter.com/XhuUl070K7
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019
#راشد_الغنوشي: #النهضة ستشارك في #انتخابات_الرئاسة المقبلة وليس لدي طموح في الترشح#النهضة_التونسية #تونس #الربيع_العربي #الثورة pic.twitter.com/TucSgvp9w9
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019
#راشد_الغنوشي: تونس ستكون أول #ديمقراطية #عربية بعد #الانتخابات المقبلة#النهضة_التونسية #تونس #الربيع_العربي #الثورة pic.twitter.com/zbbKfaBqsB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019
#راشد_الغنوشي : #الثورة_التونسية نجحت لأنها تحولت إلى انتقال #ديمقراطي وستتحول إلى انتقال اقتصادي اجتماعي#تونس #النهضة_التونسية #الربيع_العربي #الثورة pic.twitter.com/vJLa4JX9pB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019
#راشد_الغنوشي : #النهضة لم تعلن يوما أن التوافق مع #نداء_تونس انتهى#النهضة_التونسية #تونس #الربيع_العربي #الثورة pic.twitter.com/gDNS8ZBUIa
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019
محاضرة للشيخ #راشد_الغنوشي -رئيس حركة #النهضة_التونسية#تونس https://t.co/8hWlvgeojV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2019